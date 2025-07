“Cuando me probé la prótesis por primera vez, me miré al espejo y sentí que me quería más. He recuperado mi autoestima después de perder un pecho por cáncer de mama”. A Griselda Mas le diagnosticaron cáncer de mama a los 39 años. Tras una mastectomía en la que perdió el 95% del pecho izquierdo y el pezón, Griselda asumió que no volvería a tener esa parte del cuerpo hasta que los médicos le hicieran una reconstrucción, algo que, tras dos años, aún no ha sido posible: “Si no me hacían la reconstrucción de la grasa, un proceso de liposucción muy duro y doloroso, no me podían hacer un nuevo pezón”, explica. Sin embargo, la “suerte llegó” a su vida cuando descubrió las prótesis de silicona médica de areola y pezón, una nueva alternativa que ya está disponible en Mallorca.

Lydia Aguilera es la creadora de estas piezas hechas a mano, la primera y única en la isla: “Después de siete años dedicándome a la micropigmentación avanzada, muchas clientas me preguntaban si tatuaba areolas, pero los tatuajes en piel radiada o con cicatrices son muy aflictivos”. Tal y como cuenta la profesional, así fue como descubrió las prótesis de silicona médica, “una opción nueva en Mallorca pero que ya se está usando en algunos centros estéticos de la península”, detalla Aguilera.

De este modo, “lejos de verlo como una oportunidad de negocio, decidí buscar una nueva alternativa para las que habían pasado por un proceso tan delicado como una mastectomía, una situación que ninguna elige”, relata la especialista. “Para mí, como profesional, lo importante es que las mujeres que están luchando por reconstruir su autoestima tras un cáncer de mama sepan que hay gente que se preocupa por ellas y trabaja para traerles soluciones”.

Prótesis de pezón, una nueva alternativa en Mallorca: "He recuperado mi autoestima después de perder un pecho por cáncer de mama" / Bernardo Arzayus

Volver a sentirse una misma

Para la mayoría de mujeres que sufren cáncer de mama, la pérdida de un pecho significa despedirse de una parte "valiosísima" del cuerpo. Un órgano glandular que aporta “poder, feminidad, sensualidad”, relata Griselda: “Yo me sentía incompleta, necesitaba algo y no quería someterme a otra operación, más aún después de haber pasado por esta enfermedad que es algo que destroza a nivel de salud y psicológico”.

En este sentido, “la reconstrucción del pezón juega un papel fundamental en la recuperación emocional de las pacientes”, explica Sandra Monleón, médica rehabilitadora de oncología en Son Llàtzer. “Para ellas es una luz tras la tormenta, es una forma de volver a verse como antes”, añade la especialista. Sin embargo, según cuenta la oncóloga, actualmente, en los hospitales solo se ofrece la cirugía y el tatuaje como alternativas de recreación de areola y pezón, y “son muchas las mujeres que no barajan ninguna de las dos opciones”. “Por eso”, añade, “las prótesis de silicona que están empezando a crearse son una buena opción: no son agresivas, ni molestan”. “De hecho, nosotros en la consulta ya empezamos a recomendar esta nueva alternativa”, señala Monleón.

A finales del año 2020, Marga Maimó ya había superado su cáncer de mama, una experiencia que le cambió la vida por completo, explica. Según relata, aunque no estaba “acomplejada” por tener un pecho “diferente”, se sentía “incompleta”. En aquel entonces la única solución que existía y que, por tanto, le ofrecieron los médicos fue someterse a una cirugía o hacerse un tatuaje. Así que decidió tatuarse el pezón: “Estoy muy contenta con el resultado y de cómo me cuidaron, pero estoy segura de que si hubiera tenido la oportunidad de ponerme una prótesis, lo hubiera hecho”, afirma Maimó.

Una alternativa indolora

Según explica la diseñadora, Lydia Aguilera, estas prótesis, que coloca en su centro Eudermia, están fabricadas con una silicona médica de alta calidad. Este material produce un efecto de ventosa en la mama y “hace que se adhieran a la perfección". “Tienen una alta durabilidad, son cómodas y son seguras para la piel”, detalla Aguilera. Estas reconstrucciones estéticas van dirigidas a mujeres que han sufrido cáncer de mama o padecido complicaciones postoperatorias en intervenciones mamarias.

“Las prótesis aguantan muy bien, aunque no quedan pegadas completamente”, detalla la creadora. Sin embargo, para aquellas que prefieren que se mantengan firmes, existe la opción de usar un adhesivo médico, “pero hay que tener cuidado, porque se trata de un químico que está en contacto con la piel y puede afectar la durabilidad de la prótesis”, añade Aguilera. Igualmente, explica que “en casos de injertos de piel, en los que se suele colocar una especie de doble capa en la dermis, la prótesis no se adhiere igual, por lo que en esas situaciones no es recomendable usarla”.

La diseñadora subraya un gesto que la emociona especialmente en su trabajo: “Muchas mujeres que se hacen una prótesis deciden donar sus moldes para que otras, especialmente aquellas que han perdido ambos pechos y no tienen una referencia propia, puedan tener una guía”. Según detalla, cada molde conserva la información única de un pezón —forma, tamaño, volumen, color— que puede servir de base para crear nuevas piezas. Esta iniciativa, que nace de la voluntad de muchas mujeres, no siempre parte de quienes han sufrido la enfermedad. A menudo son otras quienes, movidas por el amor y la empatía de compartir un mismo órgano, donan sus moldes como forma de apoyo y solidaridad.

A todas ellas

Actualmente, Griselda Mas y Marga Maimó se sienten “felices”, “completas” y “en paz” con su cuerpo. Aunque pasaron por diferentes procesos en la reconstrucción de su areola y pezón, ambas comparten que la “experiencia de haber sufrido cáncer de mamá” les enseñó muchas cosas, sobre todo “a ser más conscientes de las cosas más simples de la vida”, explica Griselda. “Me encanta cuando mi hijo me ve con la prótesis y me dice: ‘mamá, ya estás curada’”, añade muy emocionada.

Desde sus experiencias, tienden la mano a quienes están atravesando ese proceso, recordándoles que perder un pecho no es una renuncia a la feminidad: “Con o sin pecho, seguimos siendo mujeres y sobre todo, continuamos siendo guapas”, dice Griselda con convicción. Marga Maimó añade: “Es muy importante mantener la mente positiva y cuidarse emocionalmente”.

Porque a veces, “cuando llega la enfermedad sin previo aviso”, explican, “cuesta dejarse querer y mimarse”. Sin embargo, para ellas, el verdadero sentido de la reconstrucción de pecho tras la mastectomía, no se halló en lo físico, sino en la autoestima, en la dignidad, el amor propio y en el hecho de haber resistido: “Yo me siento guapa y poderosa porque estoy viva”, comparte Griselda Mas.