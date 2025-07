Encuesta Gadeso: El 43% de los ciudadanos de Baleares piensa en gastar menos de 600 euros durante sus vacaciones

Llega el verano en las islas, una época donde predominan las altas temperaturas, pero también una mayor carga de trabajo, especialmente para el sector turístico. Es por eso que Quaderns Gadeso ha realizado durante este mes de julio una encuesta a un total de 600 ciudadanos de Baleares, con el objetivo de conocer si su situación laboral y económica les permite disfrutar de unas vacaciones durante este 2025.

De los encuestados, el 70% afirma tener planeadas unas vacaciones, de los cuales el 37% quieren aprovechar la temporada de verano para disfrutarlas, mientras que el 11% asegura ya haberlas tenido y el 13%, aunque también tiene pensado tomárselas, prefiere dejarlo para otro momento. Otros (7%), sin embargo, no tienen claro si podrán tener vacaciones este año.

No obstante, los entrevistados argumentan que el principal motivo de no tener vacaciones es estar trabajando (42%), aunque otros manifiestan que estar en el paro (13%), no tener dinero (13%) o incluso preferir cobrarlas sin hacerlas (6%) son otras razones de peso.

Por otro lado, el 26% de los participantes prefieren pasar sus vacaciones viajando, mientras que otros optan por trasladarse a una segunda residencia dentro de la isla (24%), quedarse en casa (11%) o solamente visitar otra parte de la isla (8%). El 10% asegura disponer de una residencia, pero fuera de las islas. Asimismo, otra parte de los informantes se inclinan por disfrutar de sus vacaciones, combinando varias formas (20%).

En cuanto a la duración, casi la mitad de los encuestados (41%) tienen pensado solamente estar 1 o 2 semanas de vacaciones, mientras que solo el 21% quieren superar los 21 días para descansar. Solamente un 9% prevén estar solo 1 mes de disfrutar de su tiempo libre. Además, el 43% tiene la intención de gastarse menos de 600 euros, lo que pone en evidencia la precaria situación económica general de las islas. Solo el 13% manifiestan gastar más de 1.500 euros.

Respecto al lugar de alojamiento, el 26% disfruta de sus vacaciones en una casa propia, y un 24% en una vivienda de alquiler. El 20% prefiere alojarse en hoteles, mientras que un 10% se inclina por irse de camping o viajar en caravana.

La economía, factor necesario en la elección del lugar vacacional

El 36% de los encuestados afirma que el dinero es una variable clave a la hora de elegir un tipo de vacaciones u otro, lo que implica que mucha gente tiene más en cuenta la economía que el deseo personal. Al 21% les gusta más la idea de visitar algún pueblo de las islas, mientras que el 6% opta por visitar nuevos destinos.

Por otra parte, a la hora de planificar las vacaciones, se presentan muchos imprevistos. Uno de ellos es el coste de los gastos, el cual es el más señalado por los informantes (42%). Asimismo, el 29% subrayan la falta de alojamientos disponibles. Sin embargo, existe otro tipo de impedimentos mencionados por los entrevistados, como la situación geopolítica actual (7%), la saturación (9%) o el tiempo del que disponen (3%).