El sindicato SATI y la patronal de autocares del TIB vuelven a negociar para intentar parar la huelga indefinida

El sindicato SATI y las empresas concesionarias del servicio de transporte regular del TIB se vuelven a reunir esta mañana ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (TAMIB) en un nuevo intento de llegar a un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo que permita desconvocar una huelga que a partir de hoy se ha convertido en indefinida.

Este nuevo encuentro se produce ante el anuncio por parte de la patronal de que van a presentar una nueva oferta que pueda acercar posturas, y que parece que va a estar muy centrada en el tema de los descansos, después de la presión ejercida por el Govern en esta materia.

Mayor escepticismo existe entre los representantes de los trabajadores de que se vaya a poner sobre la mesa un aumento salarial que mejore de forma apreciable la última propuesta de las empresas, que consiste en un aumento del 4% para este año, del 3% para 2026, y del IPC más un 0,5% tanto para 2027 como para 2028. Hay que recordar que esta mejora ya ha sido calificada de claramente insuficiente por el SATI, que en sus reivindicaciones iniciales exigía un 9,6% para el presente ejercicio.

El responsable del sector en el SATI, Juan Rodríguez, ha preferido hoy no adelantar que subida salarial estarían dispuestos a aceptar, al considerar que no solo se está hablando de dinero, sino que hay otras reclamaciones en juego en esta negociación, como la de fijar dos turnos de descanso de 15 minutos cada uno o que la jornada laboral no supere las ocho horas y media diarias.

Los trabajadores del TIB comienzan la huelga indefinidacon una performance / Ana Muñoz

Seguimiento superior al 90%

Por otro lado, Rodríguez ha estimado que el seguimiento de la huelga durante el día de hoy está superando de nuevo el 90%, como ya sucedió el lunes y el miércoles de esta semana al sumarse de forma masiva los trabajadores de la ruta de Calvià.

Este responsable sindical señala que se entra hoy en una huelga de carácter indefinido con la moral muy alta a la vista del respaldo masivo que los trabajadores están dando a la protesta, al tiempo que se pone en valor la comprensión que se están encontrando entre los usuarios. "Ninguno se ha encarado con nosotros", según destaca Juan Rodríguez, que agradece este hecho.

Añade que en el caso de mantenerse los paros durante el fin de semana, el impacto va a ser muy similar al mantenerse muy alta la demanda en los enlaces entre Palma y las zonas de costa, y reducirse algo en las líneas de los pueblos pequeños.

"Empresarios traidores"

La actividad de los piquetes se ha iniciado a primera hora de la mañana en las cocheras, para trasladarse antes de las 10 horas a las puertas de la estación intermodal, donde más de un centenar de trabajadores han desarrollado una concentración que posteriormente ha ido seguida de una representación en la que varios miembros del sindicato han interpretado a los empresarios del sector portando un ataúd que se identificaba como el convenio colectivo y repartiendo fotocopias de billetes de euros.

Durante este acto se ha calificado a los empresarios de "traidores" y se les ha otorgado el papel de explotadores, con frases como "nos tendríais que pagar por daros trabajo", "a callar y a currar" o "nuestro sudor vale más que todo el vuestro".

La respuesta de un portavoz del sindicato ha sido exponer que "con nuestro sudor ellos son cada día más ricos" y que la reivindicación de los trabajadores es "más dignidad y más derechos".

Críticas del PSIB

Por su parte, desde el PSIB en boca de Rubén Castro se ha criticado al Govern por su pasividad ante los conflictos laborales que se están registrando en las líneas del TIB, en el sector de las ambulancias o en IB3.

Castro ha destacado la ineficacia del Ejecutivo de Marga Prohens a la hora de mediar para intentar evitar que se registren esos conflictos laborales, y ha destacado los buenos resultados que ese trabajo de mediación dio durante los mandatos de la anterior presidenta, Francina Armengol.