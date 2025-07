Vandalizan en Mallorca varios carteles de la campaña de los hoteleros contra la turismofobia

La cruzada ciudadana contra la saturación turística y la masificación ha empezado a materializarse en los últimos días. Tras el reciente ataque de Arran contra la conselleria de Turismo en Palma, los carteles pro turistas instalados por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) hasta en 20 puntos de Mallorca se han convertido en el blanco de nuevas acciones vandálicas y reivindicativas.

Varias imágenes publicadas por el colectivo Menys Turisme Més Vida en X muestran hasta tres vallas publicitarias con el mensaje anti turismofobia “Tourist, go home...happy" vandalizadas con pintura de varios colores. En una de ellas pueden leerse las palabras "go home". Según la entidad, dos de los carteles están ubicados en s'Alqueria y Felanitx.

En este último caso, Menys Turisme Més Vida señala que tras reponer el empapelado del panel publicitario volvió a ser vandalizado. "Como en Felanitx lo tienen claro, han vuelto a atacar", celebran en redes.

En contra de una campaña que agradece la visita del turista

Hace dos semanas, los hoteleros de Baleares presentaban una macrocampaña para agradecer la visita del turista y reivindica el “carácter hospitalario” de las islas. A nivel local, instalaron 20 carteles repartidos por diversos puntos de la isla como el aeropuerto, la playa de Muro o la autopista de Andratx con el siguiente mensaje: “Tourist, go home happy. Be happy returning to Mallorca. THANKS!”.

La iniciativa, que también incluye carteles en los 870 establecimientos federados y cartas dirigidas a touroperadores y medios de los principales mercados emisores, no fue bien recibida entre los sectores más críticos con la actual situación turística de las islas, y la respuesta no ha tardado en llegar.

Javier Vich, presidente de la FEHM, denunció públicamente las acciones de Arran y anunció que el departamento jurídico de la patronal estudiaba posibles acciones legales, por lo que no se descarta que actúen tras el ataque a sus carteles: “El turista de mayor calidad es más sensibles a estos mensajes hostiles, no podemos espantar a quien más valor aporta”.

Si bien el Govern y, en concreto, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, se pronunciarion sobre las acciones de Arran en un edificio oficial y las denunciaron ante la Policía Nacional, el Ejecutivo autonómico no ha condenado las pintadas a los carteles de la FEHM.