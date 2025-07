El SATI organiza mañana una gran concentración a las puertas de la Estación Intermodal al pasar la huelga del TIB a indefinida

El sindicato SATI ha convocado para mañana a las 10 horas una gran concentración de trabajadores a las puertas de la Estación Intermodal de Palma para reforzar la huelga convocada en el servicio de transporte público del TIB, que pasa a ser indefinida este viernes, manifestación a la que se ha invitado para que también participen como muestra de apoyo al personal de la EMT que desee colaborar. Este anuncio se produce debido a que a las 6 de la tarde de hoy seguían sin retomarse con contactos del sindicato con la patronal y el Govern para intentar llegar a un acuerdo.

El secretario general del SATI, Andrés Rodríguez Cepas, ha señalado que esta misma tarde se va a celebrar una reunión de delegados para planificar las actuaciones para el día de mañana, a la vista de que los contactos que durante el día de hoy se han mantenido, fundamentalmente entre el Govern y las empresas, no han conllevado avances que pudieran favorecer una nueva reunión entre las partes, aunque sin perder la esperanza de que ésta pueda darse a última hora de hoy o durante la jornada de mañana. Por ello, se pone de relieve que de momento se mantiene la convocatoria de la huelga.

El sindicato SATI agradece a los trabajadores el apoyo que están dando a las movilizaciones / B. Ramón

Este responsable sindical ha señalado que si no se consigue un principio de acuerdo durante las próximas horas, mañana se iniciará la citada huelga indefinida con la presencia de los piquetes en las cocheras, para pasar luego a la Estación Intermodal, punto que se señala como el más importante a la hora de visualizar la protesta.

Apoyo de pasajeros y trabajadores

A las 10 de la mañana se ha previsto la citada concentración, que se pronostica como "masiva", en la entrada de las citadas instalaciones, con el objetivo también de informar a los usuarios de lo que está sucediendo. "Para nosotros es muy importante contar con la comprensión de los ciudadanos a los que transportamos cada día, porque lo que reivindicamos también favorece su seguridad", pone de relieve Rodríguez Cepas, pero añade especialmente el agradecimiento del SATI a los trabajadores que están respaldando los paros (un 96% en el celebrado el miércoles según los datos de las propias empresas), al poner de relieve que "ellos son los que nos están dando la fuerza en las mesas negociadoras".

Un aspecto que el secretario general de este sindicato subraya es que el hecho de que el día de hoy fuera nublado ya ha provocado problemas en el servicio por exceso de demanda, al dejar de ir muchas personas a la playa e intentar llegar a Palma, y ello a pesar de no haber huelga en esta jornada. Por ello, advierte de lo que puede suceder mañana si esa meteorología se repite y solo están operativos en 60% de las expediciones, tal y como contemplan los servicios mínimos.

Otro aspecto que pone de relieve es que los delegados del SATI no están aceptando formar parte de los servicios mínimos y están participando en todas los paros para ser los primeros en registrar los descuentos en sus próximas nóminas por las jornadas no trabajadas.

Los trabajadores piden comprensión a los usuarios ante sus reivindicaciones / B. Ramón

"Las empresas no pierden ni un euro"

Además, Andrés Rodríguez Cepas afirma que las empresas concesionarias de los servicios del TIB "han tomado prisionero al Govern" y se niegan a atender las reclamaciones de los trabajadores porque "ellas no pierden ni un euro durante los paros, y van a cobrar lo mismo de la Administración pese a que solo están haciendo el 60% de los servicios".

El responsable del SATI pone de relieve que la última propuesta salarial de la patronal ha sido la de elevar las retribuciones un 4% para este año, un 3% para 2026 y el IPC más un 0,5% tanto para 2027 como para 2028, sin que se hayan movido de ahí, algo que según el sindicato no compensa la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los últimos ejercicios. En materia de descansos, señala que ha hecho falta la presión del Govern para que acepten que los 30 minutos de que disponen como descanso sean en dos turnos de 15 minutos y no en otros mucho más fraccionados, de la misma que solo asumen la posibilidad de que la jornada máxima diaria sea de ocho horas y media en verano, pero no en invierno.

Añade que las mejoras que las empresas aceptan son mínimas e insuficientes para llegar a un acuerdo, de ahí que la previsión del SATI en estos momentos es que la huelga va a continuar mañana, salvo que se produzca una llamada a una nueva reunión a última hora de hoy, algo que se ve improbable.

También se ha solicitado la valoración de la patronal balear del transporte, pero sin obtener respuesta.