Silbatos, gritos, mucho ánimo y hasta una conga en el tercer día de huelga en los autocares del TIB

La estación de autobuses de Palma ha sido este miércoles, por tercer día consecutivo, el epicentro de una vibrante y ruidosa protesta por parte de los trabajadores del servicio de transporte regular del TIB. Desde primera hora de la mañana, los huelguistas se han congregado encabezados con una enorme pancarta que rezaba "Los trabajadores del TIB, en lucha por un convenio digno", y un arsenal de silbatos, tambores y trompetas, que no han cesado de sonar durante toda la mañana.

La atmósfera en la estación ha sido de enérgica camaradería. Los manifestantes, convencidos de la justicia de su causa, han bailado y se han animado mutuamente, llegando incluso a formar una conga improvisada, desbordando alegría y determinación. Cada vez que un autobús salía de la estación, el conductor mostraba su apoyo con un toque de claxon, recibido con una ovación y más silbidos de ánimo por parte de los trabajadores. Los pasajeros, por su parte, han demostrado una notable comprensión ante las demandas de los trabajadores, respondiendo con sonrisas, aplausos y palabras de aliento mientras esperaban con paciencia. A pesar de la protesta, no se han registrado importantes retrasos ni colas desmesuradas.

Tercera jornada de huelga en el TIB / B. Ramon

Uno de los chalecos de los manifestantes lucía un claro mensaje: "Patronal basta ya de tanta avaricia, no somos tus esclavos". En un momento emotivo de la mañana, un portavoz sindical ha instado a los trabajadores a guardar un minuto de silencio dedicado a la patronal y al Govern, "que parece que no nos hacen caso". Tras el respetuoso minuto de silencio, el portavoz ha animado a los presentes a gritar con todas sus fuerzas para que sus demandas fueran escuchadas "desde Cala Rajada, Menorca e Ibiza". La respuesta no se ha hecho esperar: con un rugido unánime, silbatos a pleno pulmón y tambores atronadores, los trabajadores han clamado "¡Basta ya!" en una demostración palpable de su firmeza.

Huelga indefinida a partir del viernes

Juan Rodríguez, responsable de sector del sindicato convocante de la huelga (SATI), ha expresado la firmeza de los trabajadores. "Con este apoyo y con toda la gente, vamos sin miedo hasta donde haga falta, mientras ellos aguanten", ha asegurado. Ha confirmado que la huelga se volverá indefinida a partir del viernes, con un día de descanso previsto para mañana, y ha criticado duramente a la patronal, señalando que la propuesta recibida el martes de forma "informal" fue "incompleta" y solo "por quedar bien". "La patronal no quiere moverse", ha afirmado, recalcando que "si el Govern no toma cartas en el asunto, la situación no se va a desbloquear".

Si los que pueden hacer algo no lo hacen, terminará explotando, y a ver luego quién llevará los autobuses cuando no haya conductores Juan Rodríguez — Responsable de sector del SATI

"Si se confirman los datos del 97% de seguimiento, es una manifestación de que hay un problema grave", ha sentenciado Rodríguez, advirtiendo de las consecuencias si no se actúa. "Si los que pueden hacer algo no lo hacen, terminará explotando, y a ver luego quién llevará los autobuses cuando no haya conductores". Según ha señalado el responsable del sindicato, para este miércoles no hay prevista ninguna reunión de negociación, lo que augura un endurecimiento de la situación en los próximos días.