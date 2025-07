La nueva consellera de Trabajo abronca al sindicato de la huelga del TIB antes de la negociación: "Yo había pedido discreción, eh"

La presencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en la reunión convocada de urgencia esta tarde entre el Govern, las empresas del TIB y representantes del sindicato SATI no ha gustado al Govern y, sobre todo, a la flamante consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, quien ha recriminado a los trabajadores que hayan avisado de que se iba a producir el encuentro en la conselleria.

Antes de entrar en la sala de reuniones, Cabrer se ha dirigido directamente a los dos representantes del sindicato: "Supongo que habéis sido vosotros". Cuando los trabajadores han preguntado sobre esta cuestión, la consellera les ha abroncado, señalándoles con el dedo: "Os había pedido discreción, eh".

Esta situación se produce apenas unos días después de que el portavoz del Govern, Antoni Costa, explicara que preferían "no interceder" en las negociaciones para "no ponerse medallas como quería hacer algún conseller en la legislatura anterior" e insistía en que la no intervención del Ejecutivo autonómico "ha favorecido" a la situación.

El sindicato ha comunicado este mediodía la convocatoria de una reunión con el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, y una representación de la patronal. Además, apuntaban que "lo primero que esperamos de esta reunión es que dejen de reirse de nosotros" porque los trabajadores "estamos cansados de propuestas vacías que no hacen más que dar vueltas en círculo".

"Nosotros hemos puesto las cartas sobre la mesa de forma clara desde el primer momento, y los responsables no están haciendo más que ponerse de perfil. Esperamos que en esta reunión surja una salida realista al conflicto, o de lo contrario nosotros tenemos claro que seguiremos adelante hssta donde sea necesario", señala el sindicato.