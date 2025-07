El Govern convoca a las empresas del TIB y al sindicato para desbloquear la huelga

La huelga del servicio de transporte regular del TIB afronta esta tarde una reunión crucial. El sindicato SATI, convocante de los paros, ha sido citado a las 16.00 horas en la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social para un encuentro con el Conseller de Transportes, José Luis Mateo, la nueva Consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, y representantes de la patronal. La cita busca desatascar un conflicto que se recrudece ante la insuficiencia de las últimas propuestas empresariales.

"Cansados de propuestas vacías

La expectativa ante esta reunión es alta, aunque desde el SATI la cautela y el hartazgo son palpables. Tras la convocatoria, el sindicato ha señalado que lo primero que esperan de esta reunión es que "dejen de reírse de nosotros. Estamos cansados de propuestas vacías que no hacen más que dar vueltas en círculo". Estas declaraciones reflejan la frustración de los trabajadores, quienes sienten que sus reivindicaciones no están siendo tomadas en serio. "Nosotros hemos puesto las cartas sobre la mesa de forma clara desde el primer momento, y los responsables no están haciendo más que ponerse de perfil", añade el sindicato.

La esperanza es que de esta tarde surja una "salida realista al conflicto", o de lo contrario, advierten desde el SATI, la movilización seguirá "adelante hasta donde sea necesario".

Oferta rechazada

La reunión de esta tarde se produce en un contexto de escalada de las protestas. Las empresas concesionarias del TIB presentaron el martes una nueva propuesta de convenio colectivo con una vigencia de cuatro años, contemplando un incremento salarial del 4% para este año, 3% para 2026 y IPC más un 0,5% para 2027 y 2028. Sin embargo, para el SATI, esta oferta es "claramente insuficiente".

Juan Rodríguez, responsable de sector del sindicato, confirmó el rechazo categórico a la propuesta. Además de considerar que no compensa "ni mínimamente la pérdida de poder adquisitivo" de las plantillas ni afronta los problemas de los trabajadores —recordando la congelación salarial de los últimos años—, puso el foco en la cuestión de los descansos. La oferta empresarial incluye un límite de jornada de 8,5 horas diarias en verano y 9 horas en invierno, pero no aborda la demanda sindical de que los descansos se disfruten en periodos de al menos 15 minutos, un punto clave de sus reivindicaciones.

Ante la falta de avances, el SATI anunció un nuevo paro de 24 horas este miércoles, replicando la dinámica del pasado lunes.