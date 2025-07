Los conflictos laborales cercan al Govern de Prohens

Además de la protesta de los distribuidores de alimentos y bebidas de Baleares, el Govern de Marga Prohens se enfrenta a conflictos laborales en ámbitos clave como la radiotelevisión, el sector sanitario o el transporte público. En todos los casos hay demandas por mejoras salariales, condiciones de trabajo dignas y el cumplimiento de acuerdos firmados, especialmente en el caso de IB3. En cuanto al 112, el clima general es de tensión creciente entre trabajadores y administración.

IB3: la batalla por la internalización

El conflicto en IB3 tiene raíces profundas. Más de 300 trabajadores, externalizados a través de productoras, reclaman desde hace años su internalización para equiparar sus condiciones con las del personal fijo: igualdad salarial, jornadas reguladas, festivos remunerados y acceso a una carrera profesional. Aunque un acuerdo firmado en diciembre de 2024 bajo la anterior dirección abría la puerta a esta regularización, la actual cúpula del ente, nombrada por el Govern de Prohens, ha paralizado el proceso, lo que ha generado una fuerte oleada de protestas.

En junio de 2025 se convocaron paros parciales. Posteriormente, el comité de empresa llamó a la huelga durante las fiestas de Sant Joan, claves para las retransmisiones del ente público. Aunque el primer día fue desconvocado tras recibir una oferta del Govern, el resto de las jornadas se mantuvieron ante la falta de compromisos firmes. “No queremos privilegios, queremos justicia”, ha sido el lema repetido por los trabajadores, que acusan al Ejecutivo de incumplir los acuerdos heredados y bloquear una oportunidad histórica de dignificar sus empleos.

GSAIB: el transporte sanitario, al límite

El personal del servicio de traslados sanitarios —gestionado por la empresa pública GSAIB— ha intensificado sus movilizaciones en pleno verano. Denuncian una situación crítica: falta de personal, ambulancias obsoletas, turnos interminables y un número creciente de servicios sin cubrir. Solo en dos días de paros se cancelaron más de 700 traslados en Mallorca.

Las organizaciones sindicales (UGT, FS-TES, USAE y CCOO) reclaman la apertura urgente de una bolsa de empleo, mejoras salariales y organizativas, y que se eliminen los requisitos lingüísticos del catalán en plazas técnicas para agilizar contrataciones. En Formentera, UGT denuncia que hay días en los que no hay ambulancias operativas, lo que pone en riesgo la salud de residentes y turistas. Si el Govern no atiende las demandas en septiembre, los sindicatos amenazan con una huelga indefinida.

TIB: la huelga que paraliza el transporte público

El servicio de transporte público interurbano de Baleares, TIB, también ha entrado en conflicto. Los trabajadores exigen una subida salarial y mejoras en sus condiciones laborales. Las empresas concesionarias, sin embargo, alegan que los contratos actuales no permiten aumentos significativos hasta 2030.

Ante el fracaso de las negociaciones, se ha iniciado una huelga de 24 horas tres días por semana —lunes, miércoles y viernes—, con vistas a extenderla de forma indefinida. El impacto ha sido notable en Mallorca, Menorca e Ibiza, especialmente en las rutas con destino a hospitales, lo que ha provocado quejas de usuarios y ha puesto presión sobre el Ejecutivo autonómico.

112

Los trabajadores del servicio de emergencias 112 de Balears, en huelga indefinida, exigen mejoras económicas y laborales, así como más medios para mejorar este servicio público de emergencias. El personal laboral de 112 afirman que hay llamadas de emergencia que no se atienden en las islas por falta de trabajadores.

Un frente abierto para el Ejecutivo balear

La sucesión de huelgas, paros y protestas conforma un frente sindical amplio y simultáneo. Si bien cada conflicto tiene sus particularidades, todos coinciden en señalar una misma raíz: el bloqueo del diálogo y el incumplimiento de promesas previas. El Govern de Prohens se enfrenta así no solo a una crisis de gestión en varios servicios públicos estratégicos, sino también a una prueba de fuego política en pleno ecuador de legislatura.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, denuncia que está aumentando la conflictividad laboral mientras el Govern no está mediando para rebajar esta situación. Para el grupo socialista, el hecho de que Catalina Cabrer haya pasado de secretaria autonómica a consellera no ha resuelto los problemas, sino que los ha agravado: “Cabrer debía estar más pendiente de la remodelación como consellera que de resolver los conflictos, ya que además de ser incapaz de haberlos resuelto, se han sumado más”.

Negueruela también responde al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, que dice que no quieren fotos de mediación: “Nosotros lo que hacíamos era trabajar para resolver más de 100 conflictos colectivos antes de que se convocara una huelga. Y cuando se trabaja los medios acuden a informar de lo que se está debatiendo en las reuniones”.

Por ello, interpela al Govern para que actúe y detenga los conflictos que tiene abiertos actualmente, pero al mismo tiempo, advierte que si existe esta conflictividad laboral es porque “el Govern se desentiende del diálogo social, no se hace cargo y no sabe cómo resolverlo”. También expresa que Costa, como vicepresidente y conseller responsable de materia económica, “no quiere destinar más recursos para los trabajadores y trabajadoras”, en todos estos conflictos, la mayoría de ellos directamente vinculados al Govern: “Son conflictos que saben cómo resolver, pero no quieren hacerlo”.

Negueruela reclaca que lo que realmente preocupa a la ciudadanía es que no haya conflictividad y se pueda usar el transporte por carretera con normalidad: “Hacía más de 10 años que no teníamos un conflicto tan fuerte, con una paralización total del servicio durante más de dos días, en una empresa concesionaria del Govern”. Ante esta situación, el Govern primero “intentó criminalizar a las personas que hacen huelga, como es típico de la derecha, y ahora tienen una situación que no saben cómo terminar de resolver”.

Según Negueruela, en lugar de intentar reducir la conflictividad, este Govern “anuncia más rebajas de impuestos, lo cual supone un menosprecio al servicio público, y que traerá más conflictividad y más huelgas, porque lo que no se ve es que se está recortando el servicio público”. Negueruela apunta que solo con las rebajas fiscales que ha aplicado el Govern, y que permitieron que tres herencias se beneficiaran con 50 millones cada una, se podrían haber solucionado, de golpe, los conflictos actualmente en marcha.