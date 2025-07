Los antidepresivos entran en la lista negra del desabastecimiento de medicamentos: Los pacientes de Baleares se quedan casi tres meses sin Anafranil

La falta de suministro de medicamentos sigue siendo una preocupación global que afecta también a Baleares y que ha alcanzado este verano a los antidepresivos. Así lo indica un estudio publicado por Luda Partners, en el que apunta a estos fármacos como los más afectados por el desabastecimiento a nivel nacional, con el Anafranil liderando las faltas.

Según el Colegio de Farmacéuticos de las islas (COFIB), "la falta de medicamentos no ha experimentado una variación significativa en los últimos meses", aunque reconoce que la prestación de 75 miligramos 28 comprimidos de Anafranil se quedó sin existencias desde mayo hasta este mismo lunes, cuando -asegura- se restableció su suministro, y detalla que otra de las dosis comercializadas, 25 miligramos 40 comprimidos, continuará sin poderse conseguir al menos hasta el 1 de octubre.

El informe de la empresa privada sobre servicios digitales en farmacias y parafarmacias señala a los antidepresivos como el grupo farmacológico con mayor desabastecimiento en España estos últimos meses, superando incluso a los antidiabéticos. Apunta al Anafranil como la marca con mayores problemas de disponibilidad, representando el 73% de las localizaciones de medicamentos relacionadas con los tratamientos antidepresivos. En segundo lugar, sitúa al Ludiomil, con un 7% de las localizaciones, seguido de Norebox, que abarca un 5%. El estudio destaca, además, que el número de reportes de faltas de antidepresivos en España se ha cuadruplicado tanto en comparación con principios del año 2025 como con el mismo periodo del año 2024.

El Colegio de Farmacéuticos de las estas detalla a este diario que la presentación de Anafranil en su prestación de 75 miligramos 28 comprimidos sufrió un problema de suministro temporal entre mayo y el 21 de julio de 2025, pero actualmente se ha restablecido y no presenta inconvenientes, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). No obstante, apunta que la presentación de este mismo fármaco, pero en su prestación de 25 mg 40 comprimidos, sí mantiene un problema de suministro activo, estimado hasta el 1 de octubre de 2025. En este sentido, añade que para este caso, la AEMPS ha habilitado la posibilidad de solicitarlo como medicamento extranjero, una vía excepcional para garantizar el acceso a fármacos no autorizados en España cuando no hay alternativas adecuadas.

Las causas

El desabastecimiento de medicamentos es una cuestión que no es nueva y que afecta a todo el país y al resto de Europa debido a su carácter global. El COFIB subraya que se trata de un problema multifactorial, con causas diversas como la concentración de la producción de principios activos en una sola planta, problemas en la fabricación de medicamentos, escasez de materia prima, políticas de precios de los medicamentos, incremento puntual de la demanda, e incluso problemas en el suministro de materiales como el cartonaje y el etiquetado. De hecho, indica que el último informe semestral de la AEMPS (segundo semestre de 2024) destaca que la capacidad de la planta de producción es la principal causa de los problemas de suministro, seguida por el aumento de la demanda y fallos en la fabricación no relacionados con la calidad.

Descenso

Según el último informe semestral de la AEMPS, el 3,51% de las presentaciones de medicamentos sufrían problemas de suministro en distinto grado, una cifra que ha disminuido respecto al semestre anterior. La buena noticia -indican desde el COFIB- es que, en su gran mayoría, estos problemas no tienen una repercusión significativa en el tratamiento del paciente, ya sea por su corta duración o por la existencia de alternativas en el mercado con el mismo principio activo y vía de administración. "Los problemas de suministro que sí carecen de alternativa terapéutica y causan repercusión en los pacientes han descendido respecto a 2023, representando solo el 0,24% del total de presentaciones autorizadas", matiza.

Según detalla el colegio, actualmente en Baleares, al igual que en el resto de España, se observan faltas de medicamentos debido a una distribución controlada por unidades limitadas. Esto ocurre con fármacos como los análogos del GLP-1 para el tratamiento de la diabetes, medicamentos para la tuberculosis o la triple terapia combinada para la erradicación del Helicobacter pylori.

Sobre esto último, desde el COFIB explican que aunque se reciben unidades de estos medicamentos, "son insuficientes para cubrir la demanda existente". Los grupos de medicamentos más afectados por las faltas de suministro a nivel nacional, según el último informe semestral de la AEMPS, son los destinados al sistema nervioso, seguidos por los del sistema cardiovascular y los antiinfecciosos de uso sistémico.

El papel de los farmacéuticos

Desde el colegio de farmacéuticos aprovechan para recordar que, aunque estos profesionales no son responsables directos de estas faltas, "juegan un papel fundamental en la gestión de la situación", ya que se encargan de informar a los pacientes y buscar alternativas, ya sea a través de la sustitución cuando es posible o mediante la formulación magistral en los casos autorizados por la administración. Por estos motivos, el Colegio de Farmacéuticos de las Islas Baleares, junto con el conjunto de la profesión farmacéutica, reivindica la "ampliación de las competencias de los farmacéuticos para poder sustituir medicamentos en caso de escasez". Esta medida -explican- ya se aplicó de forma excepcional con la amoxicilina en 2022, y pretende "garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes" y se espera que se contemple en la nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.

Farmahelp

Para hacer frente a estas situaciones, el sector farmacéutico recuerda que ha desarrollado herramientas como Farmahelp, a la que en Baleares se han adherido 263 farmacias. Esta herramienta permite buscar un medicamento en las farmacias cercanas si no se dispone de él, "habiendo resuelto el 69% de las solicitudes y permitiendo redirigir al paciente a otra farmacia en 7 de cada 10 ocasiones". Otra herramienta clave es el CISMED (Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos), un sistema que -dicen- "detecta en tiempo real situaciones generalizadas de suministro irregular a partir de la información de las farmacias comunitarias".