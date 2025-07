UGT reclama medidas urgentes en Baleares ante la agresión a una educadora en Bilbao

La reciente agresión a una educadora en Bilbao, víctima de un intento de apuñalamiento por parte de un menor tutelado, ha encendido las alarmas en el sector de protección de la infancia y ha llevado a UGT Servicios Públicos Islas Baleares a exigir medidas urgentes para garantizar la seguridad y las condiciones laborales dignas del personal que trabaja en centros de menores, advirtiendo que "trabajar en un centro de menores no puede costar la vida".

La agresión en Bilbao, ocurrida el pasado 10 de julio en un piso tutelado por la Diputación de Vizcaya, es solo la "punta del iceberg" de una realidad de inseguridad y precariedad que, según señala UGT en un comunicado, sufren los profesionales en toda España, incluyendo Baleares. El sindicato enfatiza que "hay profesionales que están poniendo en riesgo su integridad física para cumplir una función social esencial. Esto no solo es intolerable, es directamente inasumible en un Estado de Derecho.”

Para sustentar su alarma, UGT expone en su escrito datos sobre la incidencia de agresiones en distintos ámbitos de las islas. En este sentido, detalla que el protocolo de Notificación de Agresiónal Personal Docente (NADIB) ha registrado 46 agresiones a profesores en solo medio año. Además, señala que en 2023 se notificaron 2.117 agresiones a profesionales sanitarios; y en Cataluña, en un solo año, se contabilizaron 286 accidentes laborales en centros de menores, "con un abrumador 82% debido a agresiones o contenciones".

Acorralada en el baño por tres menores

En cuanto al centro de menores de Es Pinaret, destaca que los datos oficiales del Registro de Incidencias de la Fundación Sa Estrella revelan 1.382 incidencias en 2018 y 542 en 2023, incluyendo agresiones graves, intimidación sexual, lesiones faciales y amenazas a familiares. "Una compañera acorralada por tres menores en el baño no ha vuelto a ejercer. Un caso como este no puede quedar invisibilizado ni desprotegido institucionalmente", afirma el sindicato.

Ante esta situación, UGT Servicios Públicos Islas Baleares reclama de forma urgente a las administraciones la aplicación de una serie de medidas esenciales como protocolos de seguridad y actuación inmediata ante agresiones en todos los centros de menores, el reconocimiento oficial del riesgo laboral asociado a la intervención con menores, evaluaciones psicosociales específicas e independientes para el personal, formación obligatoria en gestión de conflictos y contención no violenta, y una dotación de personal suficiente con una reducción de ratios.

El sindicato recuerda que el marco legal, a través del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ampara a los trabajadores, dándoles el derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo ante un riesgo grave e inminente, así como a denunciarlo a Inspección de Trabajo.

Medidas

El sindicato no descarta la toma de medidas si la seguridad del personal no es garantizada y concluye su escrito con una advertencia: "Nos encontramos ante una frontera que ya se ha traspasado. Si no se actúa con responsabilidad política y recursos reales, activaremos todos los mecanismos legales y sindicales disponibles. Ni una agresión más". El mensaje final es rotundo: "Sin seguridad, no hay intervención social. Sin respeto, no hay protección".