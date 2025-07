Los distribuidores de alimentos de Baleares acuerdan protestar con una caravana de camiones

Los distribuidores de alimentos y bebidas de Baleares han acordado hoy organizar una caravana de camiones para protestar contra los controles que se les están aplicando respecto al peso de sus vehículos y que está provocando que éstos se vean temporalmente inmovilizados además de ser sancionados. El presidente de la asociación empresarial que agrupa a este colectivo en las islas (ADED), Bartolomé Servera, ha indicado tras la reunión que ahora se va a tramitar la correspondiente solicitud ante la Delegación del Gobierno para que esta movilización se puede llevar a cabo durante la última semana de este mes o la primera de agosto.

Además, la asamblea celebrada hoy por parte de las empresas distribuidoras ha decidido que en el caso de que no se alivie la presión de la que están siendo objeto una vez realizada esta caravana de camiones, se recurrirá a paros en el reparto de sus mercancías, aunque Servera, se muestra confiado respecto a que este paso no será necesario.

Bartolomé Servera, presidente de ADED / G. Bosch

Promesa de un decreto

Además, el presidente de ADED ha destacado que la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, se ha puesto en contacto con él para comunicarle la predisposición del Govern a aprobar un decreto ley que contemple mejorar para el sector de la distribución, siempre y cuando se consiga el respaldo de todas las formaciones políticas con presencia en el Parlament balear.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca, el malestar de las empresas distribuidoras se produce por los problemas que los controles sobre el peso de sus vehículos les están generando, hasta el punto de calificarlos de "carnicería". Como ejemplo, se ha señalado que un mismo distribuidor de bebidas vio como se inmovilizaban 14 de sus camiones de reparto. El problema, según señala Servera, es que la falta de conductores con permiso para llevar vehículos pesados y la necesidad de circular por calles estrechas en muchas poblaciones está haciendo que se empleen camiones con un peso máximo de tres toneladas, que se ve fácilmente superado.

El presidente de ADED admite que "no pretendemos tener la razón" desde el punto estrictamente legal, pero considera que en estas condiciones su actividad resulta inviable y que es necesario plantear soluciones.

Por ello, en la asamblea celebrada esta mañana se ha acordado sacar a la calle entre 100 y 200 camiones ("no son necesarios más", afirma Servera) que circularán lentamente por algunas de las principales carreteras de Mallorca y por los accesos a Palma para exponer su malestar. "No pretendemos bloquear ninguna instalación básica", añade, en relación con puntos como el aeropuerto, pero sí entorpecer el tráfico normal mientras se mantenga la protesta. La intención inicial es llevar a cabo esta movilización entre el 28 y el 31 de este mes, aunque dependiendo de los permisos no se descarta trasladarla a la primera semana de agosto.

Imagen de una anterior protesta de camiones / G. Bosch

De no conseguir ningún resultado, añade que posteriormente se optará por paralizar el reparto de mercancías durante una jornada, aunque está medida se podría extender por más tiempo.

Contactos con la Conselleria

En cualquier caso, Bartolomé Servera ha agradecido que la directora general de Movilidad se haya puesto en contacto con él para abordar este problema. Hay que recordar que la Conselleria había advertido que esos controles sobre el peso de los vehículos vienen marcados por el ministerio de Transportes y se sustentan en la legislación estatal.

Según el presidente de ADED, Del Valle le ha comunicado la predisposición a elaborar un decreto ley que facilite el trabajo de estas empresas, siempre se vaya a disponer del apoyo de todos los partidos, y a acompañarle ante la federación de entidades locales de las islas (FELIB) para que los ayuntamientos colaboren con este sector a la hora de fijar puntos de carga y descarga, entre otros.

Bartolomé Servera ha destacado su intención de poner en marcha reuniones con los diferentes partidos políticos para convencerles de que apoyen esa futura norma y exponerles los problemas que registra el sector.