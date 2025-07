CCOO denuncia el trato "vejatorio e inhumano" al personal de limpieza de Son Espases

El sindicato CCOO Hábitat ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que califica de "trato vejatorio e inhumano" hacia el personal de limpieza del Hospital Universitario Son Espases. La polémica surge a raíz de la reubicación de vestuarios y comedores debido a la instalación de una nueva lavandería por parte de la empresa concesionaria.

Según una nota de prensa emitida por el sindicato, las obras de la lavandería, comunicadas en abril de 2025, "implican la ocupación del espacio donde se encontraban previamente los merenderos y vestuarios del personal". La reubicación, sin embargo, ha generado unas condiciones que el sindicato considera "inaceptables".

Vestuarios en zona de obras y "sin privacidad"

Los nuevos vestuarios, situados en la planta -2 K, han sido habilitados en una zona en plena construcción, lo que expone -dice- "a los trabajadores a un ambiente de constante ruido, polvo y una percibida inseguridad estructural". CCOO describe el lugar como un "pasillo de acceso" que más bien parece una "zona de obra que un espacio digno".

La situación se agrava por la ausencia de aire acondicionado y ventilación adecuada, generando un ambiente "sofocante" y potencialmente peligroso para la salud, especialmente en los meses de verano. Además, se denuncia la falta de dispensadores de jabón y, lo más crítico, que "los váteres y duchas están inoperativos, sucios y llenos de polvo de obra, sin que se realice ninguna limpieza".

Taquillas "inadecuadas"

El sindicato también pone el foco en las taquillas, descritas como "ridículamente pequeñas" y ubicadas en medio de un pasillo, sin ofrecer la mínima privacidad. Según detalla CCOO, varias trabajadoras han reportado haberse visto obligadas a cambiarse en público, expuestas a miradas ajenas, incluyendo las de personal masculino.

A esto se suma el problema de que -denuncian- las taquillas no cierran correctamente, "lo que ha provocado que varios trabajadores las hayan encontrado abiertas".

CCOO subraya que esta situación no solo representa una "falta total de respeto y dignidad", sino que también incumple "flagrantemente las condiciones mínimas laborales". El sindicato concluye su comunicado con un mensaje directo a la gerencia de la concesionaria, afirmando que "las prisas no son buenas y que no se merece al personal que tiene", e informando de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo.