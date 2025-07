Una trabajadora muestra cómo es el día a día a bordo de un yate en Mallorca

El glamour del verano mallorquín tiene otra cara, y Esmee Marlin Yntema Tang la muestra sin filtros. A bordo de un yate de lujo atracado en el puerto de Palma, esta trabajadora del sector náutico —y también creadora de contenido— documenta su rutina diaria en redes sociales, donde miles de personas siguen con curiosidad las historias que ocurren “tras bambalinas” del turismo de alto nivel en la isla.

Una jornada que empieza puntual... aunque no para todos

En uno de sus vídeos más comentados, titulado “Chisme de Barco”, Esmee relata un episodio que bien podría formar parte de un reality show flotante: “Normalmente empezamos a las 9, y hoy es festivo, pero en un barco eso no importa. Los festivos se compensan más adelante. He llegado y estaba todo apagado. Resulta que uno de los nuevos marineros, que lleva apenas una semana a bordo, salió de fiesta anoche y todavía estaba durmiendo. Me parece muy irresponsable. Este trabajo no es fácil de conseguir. Te lo dan todo: comida, alojamiento, te cuidan. No puedes empezar y a los tres días llegar tarde”.

El vídeo, cargado de tono irónico y con una mirada crítica sobre la falta de compromiso de algunos miembros de la tripulación, ha sido compartido cientos de veces por usuarios que se sorprenden al descubrir que la vida en un yate dista mucho de ser puro lujo.

Una oficina entre motores, cocina y mar abierto

En otro de sus clips, titulado “¿Quieres ver cómo llego al trabajo cuando mi oficina está en el mar?”, Esmee muestra una de las partes más envidiadas de su rutina: aparcar frente al puerto, caminar entre yates y dar un salto para entrar directamente al barco donde trabaja. “Mi oficina de hoy”, comenta mientras enciende luces de la cocina y empieza a recoger el desorden. “No os asustéis si veis el barco patas arriba. Ahora en temporada está empezando a llegar la tripulación y nos ponemos manos a la obra”.

Uniforme, fogones y disciplina flotante

En otro vídeo, muestra su uniforme náutico de mini falda y camiseta, y cómo se organiza para preparar la cena a bordo, una de sus principales responsabilidades ese día. Mientras pica ingredientes y da órdenes con soltura, refleja el nivel de exigencia y profesionalidad que se requiere en estos entornos.

Lejos de las postales de atardeceres desde la cubierta o las fiestas privadas en mar abierto, su perfil desvela que trabajar en un yate es una mezcla de disciplina, trabajo duro y mucho compañerismo. Un mundo en el que los días festivos no existen y donde cualquier descuido —como una noche de más— puede salir muy caro.