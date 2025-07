El Supremo absuelve a un acusado que fue víctima de un error judicial en Palma

El Tribunal Supremo ha resuelto un error judicial que sufrió un vecino de Palma, que fue condenado en su momento por quebrantar una orden de alejamiento que, en realidad, ya no estaba vigente en el momento de cometerse los hechos. La Sala anula la condena de seis meses de prisión que impuso un juzgado de lo Penal de Palma, que en el momento de dictar sentencia desconocía que dicha orden de alejamiento ya no estaba en vigor. Es decir, se le condenó por un delito que en el momento de los hechos ya no existía.

Este acusado fue denunciado por su propia madre, por un incidente que ocurrió en el domicilio familiar. Hubo una fuerte disputa familiar y la madre, asustada, decidió acudir a los tribunales en busca de protección. El hijo fue denunciado y fue presentado ante el juzgado de instrucción de Palma. La jueza, como suele hacer habitualmente en este tipo de casos, ordenó la puesta en libertad del denunciado, con una única medida de prevención. Tenía prohibido acercarse al domicilio de su madre, si bien en la resolución no señaló el tiempo en el que iba a estar vigente dicha prohibición.

Como consecuencia de dicha denuncia el acusado tuvo que sentarse en el banquillo, acusado de amenazar a su madre. El juicio le salió muy bien al acusado, como lo demuestra que se dictó una sentencia absolutoria, porque los hechos de la denuncia no se pudieron acreditar. Si no había delito, no tenía sentido la orden de alejamiento. La absolución no fue recurrida por la fiscalía, por lo que la decisión se convirtió en firme.

Días después el acusado volvió a presentarse en el domicilio de su madre, ubicado en Palma. Aporreó la puerta varias veces hasta que logró entrar en el inmueble. La mujer avisó a la Policía y se detuvo al acusado. En la información que aparecía en los archivos informáticos se señalaba que sobre esta persona existía una orden de alejamiento y, por lo tanto, al acudir al domicilio de su madre había quebrado dicha orden. Como consecuencia de esta detención fue juzgado por segunda vez y en esta ocasión sí se le condenó. Se le impuso una sanción mínima de seis meses de prisión.

Fue después de dictarse sentencia cuando el abogado descubrió que la orden de alejamiento no existía, pero el juzgado se había olvidado de anularla. Es decir, la condena respondía a un error, por la falta de comunicación de los juzgados de Palma, y lo justo era anularla. Se presentó el caso ante la fiscalía de Palma que, tras comprobar que, en efecto, la orden de alejamiento no existía en el momento de cometerse los hechos, la sentencia se debía anular.

Fue la propia fiscalía la que presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión, que es una demanda que se presenta en muy pocas ocasiones. La Sala le ha dado la razón y en la sentencia se incide en que se trata de un recurso excepcional, pues se trata de atentar al denominado «principio de caso juzgado». El objetivo es acordar «la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y con ello la justicia material, sobre la formal», incide el magistrado del Supremo. «Persigue mantener el necesario equilibrio entre las existencias de la justicia y las de la seguridad jurídica».

Los jueces del Tribunal Supremo han analizado los hechos en profundidad y han podido confirmar que en el momento en el que se dictó la sentencia, al condenar al acusado por un delito de quebrantamiento, la orden de alejamiento sobre el domicilio de su madre no estaba en vigor. Por lo tanto, no se podía quebrantar una orden que en realidad no existía en el momento de producirse los hechos. Para los jueces es muy importante, además, que la orden de alejamiento que se dictó en su momento no indicaba el periodo de vigencia de dicha decisión judicial. Además, se interpreta que no tenía sentido mantener el alejamiento porque el acusado fue absuelto de la primera denuncia.