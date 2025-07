Huelga en el TIB: "Lo sentimos por los pasajeros, pero vamos a llegar hasta el final"

"Lo sentimos por los pasajeros y somos conscientes de las molestias que les generamos, pero vamos a llegar hasta el final", afirma uno de los conductores del servicio de transporte regular del TIB, especialmente tras comprobar que el apoyo a los paros convocados está siendo masivo entre las plantillas, con una estimación de seguimiento del 93% por parte del Govern. Desde el propio sindicato convocante (SATI), su responsable de sector, Juan Rodríguez, reconoce el miedo que había al convocar una huelga sin precedentes, pero subraya que el respaldo conseguido por parte de los trabajadores "nos ha dado un chute de energía y vamos a seguir peleando hasta donde haga falta".

Carlos, Marcos y Bartolomé son tres de los trabajadores en huelga que esta mañana estaban en la estación intermodal de Palma, y los tres son contundentes a la hora de expresar su voluntad de respaldar las movilizaciones convocadas por el SATI pese al coste que un paro tiene para ellos. "No puede ser que las empresas se rían de nosotros", recordando los meses que se lleva negociando un nuevo convenio colectivo sin que se hayan dado avances significativos. "Es que realmente no nos ofrecen nada", añaden.

Los huelguistas muestran su apoyo a los compañeros que parten con servicios mínimos / EFE

Por ello, ante un nuevo paro de 24 horas previsto para el miércoles, y el pase a huelga indefinida a partir del viernes, los tres aseguran que "vamos a seguir peleando perdamos lo que perdamos, y en esta ocasión la unidad que mantenemos los trabajadores es total". Sobre este punto, ironizan respecto a que "si las empresas reconocen un seguimiento superior al 90%, es que es del 100%".

"Nos sabe mal por los usuarios", insisten, "pero ellos saben que todo lo hacemos por ellos", subrayando que una de las motivaciones de las protestas "es que no queremos seguir llevándolos apiñados en los autobuses como si fueran ganado".

Comprensión matizada

En esa misma estación intermodal en la que los tres trabajadores muestran su apoyo a la movilización, con ovaciones cada vez que parte un autocar con el cartel de "completo", se encuentran también decenas de pasajeros haciendo cola para acceder a uno de esos vehículos. En su caso, la mayoría expresa comprensión ante las reivindicaciones de las plantillas, aunque matizada por el lamento ante los problemas que eso les genera, especialmente en unas fechas en las que muchísimos trabajadores buscan acceder a sus empresas en zonas turísticas sumados a los visitantes que quieren hacer uso de este servicio.

Francisca está a la espera de poder acceder a unos de esos autocares, y aunque señala que "por una parte entiendo que quieran mejorar sus condiciones laborales" en referencia a los huelguistas, no oculta que "a mí me han partido la vida", al tener que avanzar sus horarios para desplazarse y encontrarse con serios problemas para adaptarse a las limitaciones que marcan los servicios mínimos. "No entiendo que se tengan que quitar tantos viajes", señala.

Cecilia es una joven pasajera que está a punto de subir a uno de los vehículos que va a partir de la estación intermodal, y expresa también su comprensión ante las reivindicaciones de los trabajadores, pero apunta también que ahora se ve obligada a acudir con mucha antelación. Pese a ello, indica que "las empresas son conscientes del problema y en la mía entienden que podamos llegar con algún retraso". Incluso aplaude los gestos de algunos conductores, ya que "el viernes iba con mi hermana pequeña y el chófer nos dio prioridad para subir para que ella no se quedara en tierra".

Los paros están fijados para varios días / EFE

El caso de Bartjan, un turista que ha llegado a la isla en crucero, supone incluso jugar con riesgo, ya que sabe que podrá tomar un autobús del TIB para llegar por la mañana a Porto Cristo alegando que no quiere dejar de ver las Cuevas del Drach, pero admite que no sabe como podrá volver, y habla de buscar un taxi o incluso alquilar un coche si no hay autobús. "A las 6 de la tarde tenemos que haber regresado", destaca. Y se suma a las voces que hablan de comprensión ante las protestas, pero que subraya también los perjuicios que eso supone para muchas personas. Pero se lo toma con resignación recordando que "Dios está a los mandos".

"Chute de energía"

Juan Rodríguez valora esa comprensión y recuerda que "los usuarios viajan cada día con nosotros y saben como están las cosas".

No oculta que había miedo en el SATI ante la convocatoria de una huelga en el TIB por la negociación del convenio colectivo, dado que no existían precedentes. Pero hace hincapié que el respaldo casi unánime recibido "nos ha dado un chute de energía", de ahí la voluntad de seguir con las movilizaciones y de llegar a una huelga indefinida a partir del día 25 si es necesario.

Por ello, lamenta la pasividad de las empresas concesionarias a la hora de intentar aproximar posturas para poner fin al conflicto.