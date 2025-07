Un juez de Palma avala que los seguros disparen los precios de las pólizas médicas

Un tribunal de la Audiencia de Palma justifica que las aseguradoras disparen los precios de las pólizas de los seguros médicos, sin tener en cuenta los porcentajes del IPC y, sobre todo sin una negociación previa con el cliente.

Este pronunciamiento, que supone desestimar el caso, responde, precisamente a la demanda que ha presentado un cliente que, de pronto, vio como la póliza de seguros que cubría cualquier tratamiento médico, de pronto se disparaba el precio. En apenas tres años la factura mensual aumentó en más de 300 euros al mes.

Este cliente llevaba casi toda su vida pagando esta cobertura médica privada. En la póliza también incluyó la cobertura correspondiente a su mujer. Empezó abonando unas cuotas relativamente bajas pero, a medida que iba envejeciendo, el precio del recibo se disparó, de tal manera que la compañía le cobraba alrededor de unos 300 euros al mes.

Este asegurado decidió recurrir a los tribunales, porque interpretó que la compañía no podía adoptar estas decisiones económicas sin una negociación previa y, además, sin un previo aviso.

La póliza médica se renovaba cada año y si el cliente no mostraba ninguna oposición, la renovación era automática. A partir de esta renovación es cuando la aseguradora aplica el aumento del precio de la póliza.

Las compañías aplican una serie de conceptos para justificar estos aumentos desproporcionados de las pólizas. Uno de ellos es que se analiza si el cliente utiliza con frecuencia la póliza, que le permite acudir a la cita de una consulta médica privada. Si el seguro se utiliza con mucha frecuencia, la compañía automáticamente aumenta el precio, sin negociarlo con el cliente. Otro concepto que se tiene muy en cuenta es el precio que tiene que abonar la compañía por un tratamiento médico, sobre todo si se utilizan las últimas innovaciones tecnológicas. Además, a medida que el cliente envejece y teóricamente acudirá con más frecuencia al médico, la cuota también aumenta.

Según explica la sentencia de la Audiencia, las compañías de seguros médicos basan el aumento de las cuotas en los datos estadísticos, a la vez que también realizan un cálculo hipotético de las veces que el cliente hará uso de dicha póliza de seguros.

Entienden los jueces que las cláusulas del contrato que se firma entre la compañía y el cliente son claras y en ellas aparecen relatadas los aspectos técnicos que se utilizan para, en función de la edad del asegurado y su nivel de uso de la póliza, aumentar el precio de los recibos mensuales. Además, según se incide en el argumento de la sentencia, la compañía no tiene ninguna obligación de informar detalladamente de las razones técnicas en las que basan este incremento de la póliza de cada cliente al que cubre la asistencia médica privada.

Uno de los aspectos que el tribunal destaca en la sentencia es que el cliente no tiene ninguna obligación de aceptar la renovación de la póliza. Si no le interesa continuar ligado a una determinada empresa de seguros médicos puede darse de baja. El cliente tiene la posibilidad de renunciar cada año a la continuación de la póliza, sin dar la más mínima explicación a la compañía. Es decir, si no acepta, o no puede pagarla, el contrato se da por terminada y se cesa en la relación entre la aseguradora y su cliente. Cosa distinta sería, aunque no es éste el caso, que el aumento de la cuota se produjera durante los meses de la vigencia anual del contrato. En este caso sí sería una condición ilegal. Sin embargo, las compañías suelen acordar este aumento en el momento que se produce la renovación anual de la póliza de seguros. También el tribunal recuerda que si el cliente decide renunciar a la póliza de seguros debe comunicarlo con un mes de antelación con respecto a la fecha de la renovación de la póliza. Si no se realiza ningún tipo de comunicación , la compañía interpreta que al cliente le interesa continuar ligado a la aseguradora, que impone sus condiciones.