Remodelación del Govern: «A Catalina no le hubieran puesto un policía en Inmigración»

«Catalina está muy dolida. Pero mucho». El resumen del estado de ánimo de la ya exconsellera de Asuntos sociales es unánime por quienes la conocen y han hablado con ella estos días. Los elogios vertidos mutuamente por Marga Prohens y Catalina Cirer el día que la primera decapitó a la segunda fueron puro paripé. La eterna alcaldesa de Palma no llora por las esquinas de la ciudad, como pudiera pensarse por su carácter; todo lo contrario, en la intimidad aflora su profundo malestar por haber sido destituida.

«Con lo que ha hecho por ella», recuerda una voz veterana del PP la disponibilidad de Cirer para el primer trabajo en Cort de Prohens «cuando era una desconocida de Campos que estaba en Nuevas Generaciones y querían promocionarla». Solo que Dios y el PP balear están por encima de todo, así que «Catalina no rajará de Marga en público, no es su estilo», advierte una afín a la perjudicada.

El cese de Cirer se hizo público el viernes 11, pero se produjo de facto dos días antes, el miércoles 9. En pleno debate de la ley de Polígonos, la presidenta del Govern se ausentó del hemiciclo y departió durante aproximadamente una hora con la todavía consellera en uno de los sofás rojos aterciopelados de la llamada Sala de los Pasos perdidos del Parlament. «Menudas caras, había tensión», recuerda un diputado al que el encuentro llamó la atención por la seriedad de ambas políticas del PP. «Veías que algo pasaba, no estaban de cháchara».

«Catalina, piénsatelo bien, no tienes por qué irte, lo podemos hacer de otra manera», le dijo Prohens según reconstruye un allegado de Cirer la conversación. «Ya me lo he pensado», firmó su propia sentencia de muerte política. Cirer sabía desde hacía un tiempo que el Consolat iba a acometer cambios de calado en su Conselleria porque «no funciona, sabe mal decirlo pero es así, era Can Bum». Las quejas de las entidades sociales y otras personas se acumulaban.

La operación ‘salvar a Catalina’ consistía en mantenerla como consellera pero guillotinar a dos de sus cuatro directoras generales. La de Cooperación e Inmigración, Catalina Albertí (fichada del Obispado en su día por Cirer), y la de Infancia, Juventud, Familia, Igualdad y Diversidad, María Farners Saneiro. Los calificativos dentro del Govern sobre la gestión de esta última son de aúpa. Por cierto, a la sustituta de Cirer, Sandra Fernández, le está costando que alguien acepte la vacante de Farners.

Albertí sería sustituida por el subinspector y dirigente del sindicato policial SUP, Manuel Pavón, y además Inmigración sería desgajada de Asuntos sociales y pasaría a asumirla la vicepresidencia segunda, con el propósito de endurecer el discurso contra la llegada descontrolada de pateras. «No le podemos regalar todos los votos a Vox», le justificó Prohens a Cirer, que sintió que la llamaban inútil y dijo por ahí no paso.

En paralelo, la peor estocada para Cirer: su secretario general, David Lozano, también iba a dejar la Conselleria. Internamente se le responsabiliza de ser «un tapón» en el departamento y del colapso en la concesión de ayudas para la dependencia, entre otras prestaciones y trámites. «Es como un hijo para mí», ha repetido hasta la saciedad Cirer. En una versión algo rocambolesca, pero con sello oficial, Lozano no iba a ser destituido sino que él mismo había pedido previamente su traslado a otra Conselleria, de espaldas a Cirer para no hacerla sentir mal. De hecho, ayer mismo se formalizó su nombramiento como nuevo secretario general de Empresa, la consellería ‘maría’ a cuyo frente se ha indultado a Alejandro Sáenz de San Pedro.

Sea como fuere, a Cirer se le juntó todo. «La han sacrificado», consideran algunos. «A Catalina no le hubieran puesto un policía para llevar Inmigración, se plantó por dignidad», la defienden dos fuentes distintas. «Era la única democratacristiana que quedaba», coinciden un cura mallorquín y Iago Negueruela (PSOE), nada menos.

«Contrariamente a lo que parece Catalina solo tiene 62 años, todavía le queda para jubilarse. Le han hecho un traje», lamentan los próximos a la consellera cesada. No se sabe si pedirá el reingreso al banco [donde trabajó en su momento] o qué hará ahora. Una de las quejas de Cirer es que, al contrario que a Sáenz de San Pedro, la obligaran a dimitir como diputada cuando la nombraron consellera, «ya me conformaba con acabar la legislatura». ¿Cirer ha hablado con [Gabriel] Cañellas? «A ti que te parece?», responde con sorna uno de los interlocutores.

Vera se quita de encima a alonso, «por fin»

La remodelación del gabinete ha sido aprovechada por el conseller de Educación para cargarse «por fin» a su director general Ismael Alonso, que llegó a la Conselleria desde el sindicato USO con el único objetivo de firmar todo lo que pida la escuela concertada. «[Antoni] Vera no lo soportaba, no podía con él», narran la difícil convivencia en Son Fuster. Algunos días los gritos se escuchaban desde varias plantas. Vera se había quejado en múltiples ocasiones a Prohens de «los incendios» que le provocaba Alonso con el STEI y demás sindicatos con los que quiere estar a buenas. Otras voces en el Govern respaldan al conseller, situando al ex director general de Personal docente como el segundo «peor» gestor, solo por detrás de la mencionada Farners. Alonso -defendido en su caída por ANPE y rematado por SIAU- ha tenido premio de consolación recalando en el SOIB. Tampoco se puede reproducir la broma que hace al respecto un alto cargo del Govern sobre su aterrizaje en el organismo que gestiona a los parados.

Los de Més de Manacor ya conspiran

Hubo un tiempo en que los entresijos del PSM -hoy Més per Mallorca- tenían tanto o más interés que los del PP. En el desnortado partido que lidera Lluís Apesteguia, el alcalde de Manacor se mueve, aunque nadie tiene claro hacia dónde ni qué quiere exactamente. Miquel Oliver comió esta semana con sus afines y conspiraron un poco: los dos Llodràs (Sebastià y Joan), Joan Gaià y Mateu Matas Xurí.

La marcha sin una explicación convincente de Jaume Alzamora como portavoz de Més en el Consell abre ahora una puerta a Oliver a nivel interno. Alzamora anunció que también dimitía como secretario general del partido, lo que obliga a convocar un congreso extraordinario para nombrar a un nuevo número dos. Por sorpresa, o tras pactarlo con Apesteguia, finalmente Alzamora continuará en el cargo hasta noviembre, fecha prevista para el cónclave. Oliver debe decidir este verano si opta al puesto o espera a dar el salto en las primarias para elegir candidato al Consell; o incluso disputarle el cabeza de lista autonómico a Apesteguia.

Entretanto, los rifirrafes y codazos entre el equipo de Més-Esquerra en el consistorio manacorí, tónica de toda la legislatura, van in crescendo. Tras anunciar Oliver -tampoco sin ser creíble- que no seguirá como alcalde en 2027, empezaron las quinielas sucesorias. Paula Asegurado estaba en mente de muchos como el relevo, pero ha sido arrinconada. La también concejala Carme Gomila es otro nombre en liza, lo mismo que Sebastià Llodrà. Con todo, fuentes de Manacor sostienen que Oliver juega «a despistar», ya que «su tapado es Ferran Montero», cuarto teniente de alcalde y líder de Mallorca Nova, la rama juvenil de Més. Pues eso, en medio del desierto, un poco de vidilla.