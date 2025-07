La presidenta del Govern anuncia un "plan de choque contra las listas de espera" para las personas con dependencia

Parece que ya ha hecho las paces con Vox. ¿Ahora tienen una relación sólida?

[Pausa] Siempre he procurado tener una relación respetuosa porque tenemos cosas en común, que los dos queríamos cambio a pesar de las diferencias públicas y notoras, tanto en el fondo como en la forma. Nunca he creído en los cordones sanitarios a la tercer fuerza de Balears. En diciembre no aprobamos las cuentas porque había condicionantes que no íbamos a aceptar de ninguna manera, como ir en contra de algunos aspectos del Estatut de Autonomia, de la Ley de Normalización Lingüística o del Decreto de Mínimos. Además hubo una estrategia nacional de dejar sin presupuestos donde gobernara el PP en minoría. No ha habido cesiones que contradigan nuestro programa. Si Vox no hubiera entendido la correlación de fuerzas, no habría sido posible el acuerdo. Espero que este respeto mutuo continúe, sabiendo que Vox tiene su importancia y es imprescindible para aprobar cualquier iniciativa legislativa y presupuestos.

Gabriel Le Senne será presidente de Vox en Balears. Ustedes decidieron mantenerle en la presidencia del Parlament a pesar de estar imputado por un supuesto delito de odio. ¿La dirección nacional de Abascal influyó en esta decisión?

No. Ya condené desde el primer momento, y de forma contundente, que eran actos que no se tendrían que haber producido nunca en el Parlament. Sobre todo desde la presidencia. También soy muy crítica con la actitud de algunas personas de la Mesa. Lamento este ambiente que ha habido en según qué ocasiones. A partir de aquí se tienen que respetar los tiempos de la justicia. Quien tiene que juzgar a Le Senne no soy yo, ni tampoco el Parlament, sino un juez. Poco tengo que decir de la decisión de Vox. Respeto todas las decisiones.

Balears puede morir de éxito si no cambia la dinámica.

Ya estamos actuando. Aprobamos el primer decreto de contención turística de la historia de Baleares. Tenemos datos reales de la monitorización de los espacios naturales, y los datos de la temporada turística nos dicen que ya no crecemos en temporada alta, entre junio y agosto prácticamente nos mantenemos, y se alarga la temporada, con el consecuente alargamiento de la temporada laboral. Esto es muy importante porque centenares de miles de personas dependen del sector turístico. El convenio de hostelería prevé una subida de sueldos histórica y mejores condiciones laborales. Los aumentos de llegadas de turistas se producen en los meses fuera de temporada. Estamos consiguiendo un cambio de tendencia porque hemos llegado al límite. No puede ser que cada año lleguen más turistas para mantener el crecimiento económico. Si creces en turistas y residentes pero no haces inversiones en parkings públicos o en transporte público, evidentemente creas la tormenta perfecta. Lo vemos en las entradas de Palma cada día.

Los hoteleros fueron muy críticos con el decreto. La acusaron de favorecer al alquiler turístico. ¿Tiene mejor relación con Habtur que con ellos?

El decreto prohíbe por primera vez el alquiler turístico en plurifamiliares. Antes solo se protegía a determinadas zonas. La función de una presidenta es encontrar el equilibrio entre las plazas hoteleras y el alquiler turístico. Siempre he defendido el vacacional legal, regulado y de calidad. Quiero reconocer a la planta hotelera el esfuerzo que ha hecho en los últimos años en calidad. A partir de aquí mi relación con las diferentes federaciones hoteleras o Habtur es la que debe tener cualquier presidenta: escucha, colaboración, diálogo y respeto mutuo, pero también teniendo libertad para tomar mis decisiones.

Renunció finalmente a la subida de la ecotasa y al impuesto a los rent a car porque Vox lo exigió.

En toda negociación hay cosas que salen y otras que no. Hay que ser realista y saber que tienes un Govern en minoría. Pero hemos sacado adelante todo lo que hemos llevado al Parlament, algo que no puede decir el Gobierno de España. Estas medidas llegarán a la Mesa de Diálogo Social, y si patronal y sindicatos las consensuan, me he comprometido a asumirlo personalmente y llevarlo al Parlament.

¿Habrá un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia?

Sí, lo presentaremos en las próximas semanas. Habrá más recursos humanos, materiales y uso de nuevas tecnologías para agilizar todos estos procesos. Ya lo hicimos en discapacidad y salud mental, y ahora lo aplicaremos en dependencia.

¿Pedro Sánchez es su némesis? Lo digo por sus críticas constantes.

Mucho más dura es la realidad que mis críticas. Me pensaba que no vería nunca lo que está ocurriendo en España. La mano derecha de Sánchez está en la prisión. Además el supuesto gobierno más feminista de la historia ha acabado con un insulto a las mujeres mientras las cosifican. Los que recorrían en coche toda España con Sánchez están imputados o en la prisión. ¿Era él el único que hablaba de Kant en el coche? ¿O hablaban de Jéssica?

¿Equipara a Francina Armengol con Pedro Sánchez? De momento todo apunta a que será candidata en 2027.

Quien se ha equiparado y ha ligado su futuro a Sánchez ha sido ella. Es presidenta del Congreso gracias a él. Fue ella quien miró hacia otro lado y presuntamente abrió las puertas, no solo de Balears sino al resto de instituciones, a esta presunta trama corrupta. No hay nadie más sanchista que ella, por voluntad propia.

Feijóo sueña con un gobierno en minoría como el suyo, pero Vox no para de subir en las encuestas. ¿Le ha pedido consejo?

He hablado con él, no solo este año, sino también cuando negociaba con Vox. Mi presidente sabía que esta era mi condición y siempre me sentí muy apoyada. Le he contado las dificultades que supone un gobierno en minoría, pero estoy moderadamente satisfecha del resultado de estos dos años. Nunca caeré en la autocomplacencia ni en la soberbia de que lo hemos hecho todo bien, pero si los números te dan, esta es una buena vía para gobernar desde la libertad, la independencia. Siempre con humildad porque tienes que negociar, pactar y hacer cesiones.n