Un juez de Palma advierte del abuso en las demandas por las cláusulas de los precios

Las demandas contra los bancos o contra las entidades financieras que prestan dinero llevan años inundando los juzgados de Baleares. Son demandas en las que se pretende denunciar el abuso que se comete al establecer los intereses del préstamo concedido y se denuncia las prácticas de usura que cometen muchas de estas entidades. Pero no todas las demandas están justificadas desde el punto de vista de la defensa de los consumidores. Hay algunas actuaciones judiciales que no tienen el más mínimo sentido, salvo los beneficios económicos que tiene el abogado que defiende al consumidor, que se beneficia de las costas que se imponen en la demanda.

En una reciente sentencia, el experimentado juez de la Audiencia de Baleares, Alvaro Artola, advierte de estos abusos que están cometiendo determinados abogados, que han convertido estas demandas en un negocio.

El juez ha tenido que pronunciarse sobre el caso de una mujer que acudió en busca de un crédito a través de estas financieras que prestan dinero sin comprobar previamente la más mínima garantía para que el cliente pueda devolver el préstamo. Son operaciones que se realizan siempre por internet. El acuerdo es que el dinero se devuelva en un corto plazo, en este caso en doce meses, pero los intereses que impone la financiera siempre son ilegales. Esta clienta en concreto solicitó un préstamo de 1.500 euros y lo firmó consciente de las condiciones abusivas que suponía aceptar el dinero. En esas fechas el interés que aplican los bancos oficiales en los préstamos al consumo era de un siete por ciento. Sin embargo, esta financiera particular exigía unos intereses del 243 por ciento, lo que evidenciaba la usura que perseguía

Ante estos intereses tan elevados cualquier abogado tenía garantizado la nulidad de estas condiciones. En este caso, antes de plantear la demanda, esta mujer trasladó un escrito a la entidad, denunciando la ilegalidad de las cláusulas que establecían el porcentaje del préstamo. Ante esta situación, y sobre todo conscientes de que iba a ser condenada, la propia entidad decidió aceptar la reclamación previa. Renunciaba a los intereses y se limitaba a exigir únicamente la devolución de la cantidad prestada, es decir, los 1.500 euros. A pesar de ello, el abogado de la consumidora decidió presentar una demanda judicial, defendiendo que no debía devolverse el préstamo recibido porque el contrato era ilegal.

El abogado de la financiera ya advirtió que esta demanda era un abuso, porque el letrado contrario solo pretendía aprovecharse de las costas del proceso, que suelen ser de alrededor de unos 3.000 euros por cada caso.

A pesar de que el caso era muy sencillo, porque el porcentaje de los intereses de este préstamo era claramente ilegal, en esta demanda han tenido que intervenir, primero el juez de primera instancia y más tarde el de la Audiencia. Este último magistrado ha recogido la advertencia que planteó el letrado de la financiera, en el sentido de que esta demanda, desde el punto de vista de defensa del consumidor, no tenía ningún sentido, salvo el interés en cobrar las costas. En su sentencia, el juez señala «las dudas sobre la virtualidad del litigio» y señala que no es la primera vez que se detectan actuaciones abusivas por parte de algunos abogados en presentar este tipo de demandas. «El pleito no puede terminar convirtiéndose en un negocio y menos cuando se desarrolla en el ámbito de la función pública», señala la sentencia. Y al mismo tiempo, el magistrado advierte que «aunque las costas son en principio gastos del proceso, casi todo el coste lo soporta el Estado. Por eso el proceso no puede emplearse como un instrumento del negocio». Las herramientas legales que tienen los jueces para terminar con estas maniobras irregulares son mínimas, ya que están obligados a aceptar estas demandas y a resolverlas. Lo único que les queda es dejar sin efecto las costas del proceso. Ello dificulta que los abogados puedan cobrar sus minutas. ’