El IMAS no acepta la “imposición de Pedro Sánchez” y rechaza el reparto de menores migrantes

El presidente del Instituto Mallorquí d’Afers Socials, Guillermo Sánchez, no acepta la “imposición y chantaje de Pedro Sánchez", a quien acusa de emplear como “moneda de cambio” los derechos de los menores migrantes y de realizar una "gestión migratoria irresponsable" con el reparto de menores por comunidades autónomas.

En este sentido, Sánchez rechaza las medidas del Gobierno, que "no atiende a sus requerimientos" y también se opone a la financiación propuesta puesto que “va condicionada a la aceptación de menores”. Además, considera que esta es insuficiente: “Los 2 millones anunciados para Baleares no supone ni el coste de un mes de la atención de estos menores”.

Asimismo, el presidente del IMAS concluye con que no va a “aceptar ningún traslado" proveniente de otras comunidades autónomas y va a “utilizar todos los medios a su alcance para evitarlos”. En el caso de que “llegara un barco con menores”, no los acogería y sería "denunciado por todas las estancias públicas". “Lo puedo decir más alto pero no más claro”, insiste Sánchez, que explica que hay 49 plazas ordinarias para los menores, pero actualmente en Baleares residen 430.

Reacción del PSIB

El grupo socialista exige la dimisión de Guillermo Sánchez como presidente del IMAS y consideran que está “despreciando los derechos humanos de menores de edad”. En este sentido, en una nota de prensa, los socialistas han manifestado que Sánchez está “obedeciendo a las órdenes de ultra derecha” antes que “responder a su cargo como máximo gestor de servicios sociales”.

El PSIB “lamenta” la actitud del presidente y de la nueva consellera de Familia y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, que ayer “boicotearon” la reunión convocada por el Ministerio de Infancia y Juventud para abordar el reparto de menores por comunidades autónomas. “No asistir a una reunión de coordinación y diálogo con el Estado supone renunciar a hacer una política útil”, afirma la consellera insular del PSIB, Sofia Alonso.

Asimismo, tilda de “sarcástica” la actitud de Galmés, que “hoy mismo se ha hecho fotos anunciando una nueva ruta aérea con Granada para facilitar más turismo, mientras prohíbe la acogida de menores migrantes”. Alonso se muestra “muy preocupada” por ver “cuales serán los próximos pasos de un IMAS en manos de la ultraderecha”.

Por todo esto, el PSIB exige al Govern y al Consell que “estén a la altura de lo que exige su cargo público” y cree que Guillermo Sánchez “ya no lo está” por lo que “debe marchar”. “Baleares ha sido, es y debe seguir siendo una tierra de acogida”, concluye el partido socialista.