El Govern lamenta los incidentes y exige "responsabilidad" ante la huelga de autobuses del TIB

El Govern pide "tranquilidad y responsabilidad" ante una huelga de autobuses del TIB que ha sumido en el caos al transporte público en la jornada de este viernes. Mientras que los trabajadores protestan para pedir un convenio laboral "digno", el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha hecho "una llamada a la responsabilidad" tanto al sindicato como a la patronal y ha manifestado que desde el Govern "siempre se pondrán todas las facilidades" para llegar a un acuerdo.

En la rueda de prensa del Consell de Govern, Costa ha expresado que son "conocedores" de esta situación y no "van a ponerse de perfil", pero han preferido "no interceder" en las negociaciones de patronal y sindicatos para "no ponerse medallas como quería hacer algún conseller en la legislatura anterior", y ha insistido en que la no intervención del Govern "ha favorecido" a la situación.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que se han establecido unos servicios mínimos del 60% en líneas de transporte regulares, que no están pudiendo circular con normalidad por los "incidentes": "Hay buses que han recibido pedradas y esto ha afectado a los servicios mínimos, que no han podido funcionar correctamente". Costa se refería a los siete autobuses de Alcúdia que han sufrido daños, como varias lunas rotas, cuando varios trabajadores les han lanzado piedras, hechos que ha lamentado.

Asimismo, desde el Govern "desean" que estos incidentes no vuelvan a ocurrir y pretenden "llegar a un acuerdo" para suspende los días de huelga convocados.

Convocatoria huelga

La jornada está convocada por el Sindicato de Transportes de las Islas Baleares (SATI) para hoy y para el próximo lunes y martes, días 21 y 23 de julio y a partir del viernes 25 de julio con cáracter indefinido.