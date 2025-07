Acusan al Govern de Baleares de acoger el discurso de odio hacia la migración

Aina Calvo ha tenido esta mañana su primera reunión oficial en Palma como subsecretaria de Seguridad, reuniéndose con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Los tres temas principales que estaban sobre la mesa era el fenómeno migratorio que de forma muy intensa está sufriendo este año Baleares, el problemas de la falta de infraestructuras para los agentes de seguridad y la situación de las plantillas de policías y guardias civiles que trabajan en las islas.

Como no podía ser de otro modo, Calvo, junto al delegado, salió al paso de las críticas vertidas desde el Govern, que ha anunciado su intención de rechazar el reparto de los casi 50 menores migrantes que se encuentran en Canarias, que deberían ser acogidos en las islas. Y sobre este tema, Alfonso Rodríguez fue muy duro con esta postura del Govern, afirmando que determinados políticos del PP han hecho suyo el discurso de odio hacia los migrantes.

El delegado del Gobierno, aunque no quiso calificar la ruta migratoria de Baleares como un fenómeno ya consolidado, sí reconoció que la situación es grave. Las cifras hablan por sí solas. En lo que llevamos de año, comparando las cifras del año pasado, el número de migrantes que han sido interceptados en el archipiélago alcanza el 170 por ciento. Es decir, estos casi siete primeros meses del año ya han llegado alrededor de unos 3.400 extranjeros que intentan entrar en Europa de forma ilegal.

Sin embargo, el mensaje que se lanzó ayer desde el Gobierno es que se debe actuar con humanidad con estas personas, aunque el objetivo principal del Ejecutivo es controlar las fronteras y canalizar una migración regular. Sobre este polémico tema, la subsecretaria de Seguridad aseguró que el objetivo de su departamento es revertir la situación, es decir, reducir el número de migrantes que llegan a Baleares. Pero al tiempo que se intenta evitar la llegada, Aina Calvo señaló la necesidad de que estas personas interceptadas en pateras reciban un trato humano cuando llegan a las costas. Por ello, abogó por mejorar la coordinación de las instituciones que se encargan de esta atención humanitaria.

Calvo se reunió con los responsables policiales de Baleares / CATI CLADERA

La número 2 del ministerio de Interior presumió en Palma de las últimas cifras migratorias de Canarias, que en los últimos meses se han reducido en un 40% en origen. Es decir, el objetivo del Gobierno es que esta reducción también se produzca con respecto a este repunte del fenómeno migratorio que se está produciendo estas últimas semanas en Baleares. Para ello, según Calvo, una de las tareas es trabajar en el origen, para evitar que zarpen tantas pateras que pasan por las islas en su destino hacia Europa. Y en este sentido recordó que existen muchas mafias que se aprovechan de que miles de personas quieren abandonar su países en busca de un futuro mejor en Europa, aunque estos viajes en patera no garanticen esta mejora de las condiciones de vida.

Por su parte, el delegado del Gobierno volvió a mostrarse muy crítico con las últimas decisiones acordadas por el Govern con respecto a la política migratoria. Así, aseguró que las últimas decisiones responden al pacto alcanzado con Vox a cambio de la aprobación del presupuesto. “Asentar un pacto presupuestario en temas migratorios no me parece que sea lo más oportuno y luego nos acusan a nosotros de utilizar la migración como moneda de cambio”. Rodríguez también criticó que ningún representante del Govern asista a las reuniones donde se adoptan medidas para hacer frente a la llegada de migrantes y se mostró muy crítico con la falta de solidaridad que ha mostrado Baleares al negarse a aceptar a los menores que se encuentran en estos momentos en Canarias. “El Govern debería ser consciente de que lo que niega ahora a Canarias es posible que quiera reclamarlo dentro de unos meses para Baleares”, ya que parece que este fenómeno migratorio, al menos a corto plazo, no se va a reducir, sino que va a ir en aumento.

Sobre el nuevo nombramiento del policía Manuel Pavón como director de inmigración, Rodríguez señaló que no le preocupaba su ocupación profesional anterior, sino las manifestaciones públicas que había realizado, en las que había relacionado la llegada de migrantes con el aumento de la delincuencia.

Precisamente, sobre este mensaje de odio hacia los migrantes, Aina Calvo aseguró que este discurso no es más que una falacia, “una manipulación de la realidad para sembrar miedo y terror, es una estrategia de los partidos ultra y de extrema derecha”. Y en este sentido, la secretaria de Seguridad aseguró que no es cierto que la migración esté directamente relacionado con un aumento de la inseguridad.

Por otra parte, con respecto al aumento de infraestructuras para las fuerzas de seguridad, Calvo anunció que hay un proyecto para crear viviendas para los policías que acuden a trabajar a ibiza. También hay intención de mejorar las infraestructuras de la Policía y de la Guardia Civil en Mallorca, con mejoras de los edificios.