El STEI denuncia el inesperado cese de personal de los centros de profesores

El STEI Intersindical denuncia que la conselleria de Educación ha cesado de manera repentina a los asesores pedagógicos de los Centros de Profesores (CEP), sin previo aviso ni explicación sobre los criterios utilizados para tomar esta decisión. El sindicato critica la improvisación y la falta de planificación por parte del Govern, que, aseguran, lleva dos cursos incumpliendo la normativa vigente sobre el funcionamiento de estos centros.

La situación ha generado gran incertidumbre entre el personal afectado, lamenta la fuerza sindical: "Una vez más, la Conselleria peca de una total improvisación: no ha decidido hasta el último momento cómo quedarían los CEP y no se ha preocupado lo más mínimo por las consecuencias que algunas decisiones tendrían para las personas que, hasta hace apenas unos días, ocupaban allí su plaza". Estos cambios pueden suponer para los afectos incluso cambiar de isla de residencia, con el desafío que hoy eso supone por la dificultad para encontrar vivienda asequible. dada la conocida problemática del acceso a la vivienda en Baleares. “La Conselleria ha actuado con una absoluta falta de sensibilidad hacia la situación personal y laboral de quienes hasta ahora ocupaban estas plazas”, afirman desde el sindicato- "La mala planificación de la Conselleria deja a las personas afectadas en una situación muy precaria", deploran, y además los cambioos se han hecho "sin explicar a nadie" qué criterios se han seguido para cesar a los asesores que hasta ahora desempeñaban su labor en los CEP.

Con todo, el sindicato cree que "se está haciendo un uso político de centros tan sensibles como los Centros de Profesores", concluyen, "ya que no se ha tocado la asesoría de Religión, una figura que no está regulada en ninguna parte y que está ocupada por personas que, según la normativa vigente, no pueden ejercer como asesoras en un CEP". Para el STEI "aún más grave" es saber que el número de asesorías autorizadas por la Conselleria queda por debajo de lo que marca la normativa. De las más de 40 plazas que existían, apenas quedarían unas 20.

Cambios que no pasan por la Mesa

Finalmente, en el comunicado remitido hoy, el STEI denuncia además que ninguno de estos cambios ha pasado por la Mesa Sectorial de Educación, a pesar de afectar directamente a las condiciones laborales del personal docente.

"Una vez más, la Conselleria toma decisiones precipitadas e improvisadas", zanjan: "No debe aplicarse ningún cambio sin antes valorar las consecuencias y sin elaborar una nueva normativa consensuada en la Mesa Sectorial de cara al curso 2026-2027". Reclaman hacer los cambios "de forma pausada y reflexionada y no a golpe de silbato".