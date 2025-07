El PSIB presenta 230 medidas ante la “despreocupación” de Govern y Consell: “No hay nadie al timón”

La portavoz del PSOE en el Consell, Catalina Cladera, anuncia que su partido presenta 230 medidas para “dar ideas” al Govern y “solventar los problemas que no paran de crecer”. La vivienda, la masificación turística, el cambio climático, la desigualdad, entre otros, son los principales desafíos para el partido socialista, que denuncia la "inactividad" el Govern y exige soluciones: “Es urgente actuar, podemos llegar a una situación irreversible, por eso presentamos estas propuestas”.

Cladera carga contra el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por su "pasividad" ante las diferentes problemáticas. “Nadie del consell de Mallorca se preocupa, el señor Galmés está de vacaciones. No hay nadie al timón”, afirma la portavoz socialista.

El partido socialista presenta 230 medidas para ver si “el Govern espabila”. Estas se centran en la cuestión del suelo rústico y la problemática habitacional: “Decimos no al suelo rústico mientras siga habiendo urbanizable. La construcción, que están permitiendo, ha crecido para hacer chalets y especular, no para ayudar al problema de la vivienda”. En este sentido, el PSIB propone la construcción de vivienda pública y el control de precios, para “facilitar” el acceso. Además, insiste en establecer vivienda social en Can Domenge y una política de prevención para "las personas en riesgo de desalojo".

En cuanto a turismo, el PSIB considera "fundamental" el decrecimiento y la contención y cree que “no es suficiente con cambiar el nombre de la institución del turismo”. “Nos estamos cargando el modelo turístico y el territorial. El Govern está blanqueando algo insostenible”, explica Cladera. La oposición “invita” al Govern a reflexionar, antes de que la situación sea “irreversible”.

El PSIB presenta también una batería de propuestas en términos de movilidad y políticas sociales para “paliar” los problemas que “no paran de crecer”.