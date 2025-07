El PSIB denuncia una "purga política" del Govern en Educación: "Se está produciendo un desmantelamiento de los centros"

La portavoz del PSIB en Educación, Amanda Fernández, denuncia al Govern por "poner a dedo" al personal educativo y realizar una "purga política para poner personas afines".

La socialista critica que el Govern de Marga Prohens ha establecido una "lista negra" para "echar" a 12 asesores de los centros de formación del profesorado, que "no han podido presentarse a concurso". Fernández explica que, según los centros, el director general de Universidades, Sebastián Massanet, se presentó el día 15 con "un excel con las personas que no renovaban". Desde la oposición manifiestan que el procedimiento para decidir si un profesional continúa "tiene un proceso, que no se ha llevado acabo".

En este sentido, la diputada socialista insiste en que esto se debe a la "radicalización del Govern" y que así como no se ha renovado al personal docente, tampoco se han "ofrecido convocatorias" para que otras personas puedan presentarse. Por este motivo, Fernández concluye que estas plazas "se eliminarán" o se "pondrán a dedo".

"Se está produciendo un desmantelamiento de los centros", insiste. En este sentido, el partido socialista carga también contra la coalición PP-Vox: "Vox critica y el Partido Popular calla y ejecuta. Estamos ante el peor Partido Popular de la historia".

Asimismo, el PSIB reclama "transparencia de los trámites" y explica que en este momento se está produciendo una reunión entre Massanet y los centros para "aclarar" si estas plazas "van a ser eliminadas" o "van a ser ocupadas por personas de su misma ideología". Fernández manifiesta que "aunque lancen convocatorias en estos meses, muchos profesionales no van a poder presentarse" porque "han buscado otras opciones" al no contar con la "habitual convocatoria de mayo".