La jefa de la Abogacía de Prohens avaló la ley que solo prevé un vicepresidente

La actual directora de la Abogacía de la Comunidad, Antònia Perelló Jorquera, avaló y apoyó en el Parlament la ley que solo contempla un único vicepresidente del Govern. Esta normativa, denominada ley 1/2019, de 31 de enero, del Govern de las Illes Balears, choca con la creación ahora de una vicepresidencia segunda, un cargo insólito en la historia política de las islas que ha recaído en la jefa directa de Perelló, Antònia Estarellas.

El PSOE ha recurrido por la vía administrativa la duplicidad de vicepresidencias al considerarla «manifiestamente ilegal y nula» por contravenir la ley 1/2019. Solicitan que quede sin efecto el nombramiento de Estarellas como vicepresidenta segunda así como la «suspensión inmediata» de sus atribuciones.

«Se trata de una ley con la que estamos sustancialmente de acuerdo y que mayoritariamente recibirá nuestro apoyo», defendió en 2019 Perelló en su condición entonces de diputada del PP. La portavoz de su grupo, Marga Prohens -hoy presidenta del Govern- también dio su aval a la ley que habla exclusivamente y en todo momento de «el Vicepresidente», en singular, frente a «los consellers», siempre en plural.

Los populares presentaron veinte enmiendas firmadas por Prohens. Ninguna se opuso a la limitación de una sola vicepresidencia del Govern ni se pidió sustituir la nomenclatura de «vicepresidente» por «vicepresidentes». Votaron a favor del grueso del texto propuesto por el PSOE, que salió así aprobado en el pleno del 15 de enero de 2019.

«La ley solo prevé que se pueda nombrar un vicepresidente» en el Govern balear, sostienen los socialistas en su recurso de reposición contra los dos decretos de la presidenta Prohens por los que crea la vicepresidencia segunda y nombra a Antònia Estarellas para ocupar el cargo.

En su recurso el PSOE señala que aunque el Estatuto de Autonomía de Balears prevé la posibilidad de varios vicepresidentes, la posterior ley 1/2019 que desarrolla este punto «optó deliberadamente por una sola vicepresidencia». En su artículo 14.2, dicha normativa estipula que «el Govern está integrado por el presidente, por el vicepresidente, si lo hubiera, y por los consellers». «Para poder nombrar más de un vicepresidente/a es imprescindible una modificación legal que hasta ahora no se ha producido», continúa el recurso de los socialistas.

Uno de los argumentos esgrimidos recalca que «en el pasado cuando se pretendió incrementar el número de consellers se tuvo que modificar la ley que los restringía», y ello pese a que el Estatuto no fijaba ningún límite de departamentos. Sin embargo, la ley que entonces regulaba este punto (la 5/1984, de Régimen jurídico) establecía que no se podían sobrepasar los diez consellers con cartera.

Esto obligó en 1999 al entonces presidente del Govern, el socialista Francesc Antich, a nombrar dos consellers no ejecutivos hasta que no se modificó la ley para eliminar el tope de miembros del Govern. Es decir, aunque el Estatuto de Autonomía no limitaba el número de consellers, la ley sí lo hacía, y por todo ello se aplicó la segunda.

Por este mismo motivo, razonan los recurrentes, «en el presente caso que nos ocupa» hay que modificar la ley que solo contempla un único vicepresidente si se quiere ampliar el número.

Otras Comunidades

El recurso incluye también una comparativa con otras Comunidades. Así, el caso de Cantabria y Murcia son idénticos al de Balears. Sus normativas vigentes solo recogen la posibilidad de un vicepresidente, «y de forma consecuente, no han tenido nunca más de una vicepresidencia» ninguna de las dos autonomías.

Por contra, el Gobierno central, el de Euskadi, el de Andalucía o el de Valencia sí recogen expresamente la posibilidad de tener varios vicepresidentes, utilizando el término en plural en sus respectivas leyes.

«En conclusión, queda claro que el legislador cuando ha tenido la voluntad de que se pueda nombrar más de un vicepresidente lo dice expresamente en plural o con la fórmula ‘uno o más’, como en el caso de Euskadi», remacha el recurso de reposición.