Afluencia, banderas o medusas en Mallorca: con estas apps y plataformas puedes comprobar si merece la pena ir a la playa

Resulta frustrante: haces un esfuerzo por conducir durante horas para pasar el día en una playa lejana, buscando un cambio de aires, y al llegar te topas con una localización abarrotada, la bandera roja ondeando por aguas contaminadas o una invasión de medusas. Para evitar estos contratiempos, se han recopilado dos sitios web y tres aplicaciones que permiten a los bañistas conocer el estado de las playas antes de salir de casa.

1. GoPlaya: Buscador de playas

GoPlaya (también aparece a veces bajo el nombre GoBeach) está disponible como app para Android e iOS. Ofrece versiones en español, inglés y portugués. Muestra las playas organizadas por etiquetas generales como playa de arena, bandera azul, playa para perros, bebidas disponibles, fácil acceso, ideal para niños o nudistas.

Entre los filtros disponibles, se puede elegir el color de la arena, la temperatura máxima o la longitud de la playa (mayor o menor de 500 metros). También cuenta con vista en mapa y permite guardar tus playas favoritas.

La aplicación sigue un modelo similar al de Tripadvisor, por lo que también sugiere restaurantes, actividades de ocio o alojamientos cercanos. Al pulsar en “Cómo llegar a esta playa”, se abre automáticamente tu app de mapas —si la tienes instalada— para facilitar la ruta.

2. Balear Coast

Lanzada en 2024 por el mallorquín Francisco Hernández, Balear Coast está disponible únicamente como página web (balearcoast.es). A través de su vista en mapa, el usuario puede ver directamente dónde se encuentran las 385 playas de Baleares —214 de ellas en Mallorca—.

Al hacer zoom y seleccionar una playa, se abre una ficha con un enlace directo a Google Maps, lo que permite iniciar la navegación inmediatamente. También resulta útil la función para guardar playas clasificándolas en “Favoritas”, “Quiero ir” o “Ya visitadas”, ayudando así a mantener un mejor control de las visitas.

Los datos meteorológicos (temperatura del agua, velocidad y dirección del viento) proceden de la web eltiempo.es y se actualizan cada 15 minutos, según explica su creador, Hernández. También se incluyen previsiones para los próximos días. La información sobre banderas, presencia de medusas o afluencia es proporcionada por los socorristas locales.

Las fotos están generadas por inteligencia artificial, y los datos principales provienen del portal oficial platgesdebalears.com del Govern balear y la Dirección General de Emergencias. La plataforma no solo recoge playas populares, sino también otras menos conocidas.

También se pueden aplicar filtros para buscar playas según su tipo (de roca, piedras o arena, para perros o nudistas) o en función de servicios como baños, alquiler de tumbonas o duchas.

3. Beaches Mallorca

Esta app, desarrollada por un equipo alemán, se lanzó en mayo con un objetivo claro: crear una red de usuarios que avisen sobre la presencia de medusas.

“Estábamos hartos de toparnos con plagas de medusas sin previo aviso”, comenta Marius Traub, uno de los fundadores. Aunque por ahora las notificaciones son escasas, Traub confía en que la app gane popularidad y se convierta en una herramienta útil y actualizada para quienes frecuentan la isla.

En el apartado “Info” se puede consultar información sobre distintas especies de medusas, además de consejos para evitar lesiones provocadas por el contacto con ellas. Se anima a los usuarios a reportar cualquier avistamiento.

4. Platges de Balears

También existe la web platgesdebalears.com, de donde Balear Coast obtiene parte de sus datos. La página no ofrece un mapa, lo que complica la navegación para quienes no conocen bien la zona. Es necesario buscar por municipio o por el nombre exacto de la playa. Si no se introduce ningún término, se muestra un listado en orden alfabético de las playas de Mallorca y las demás islas. A primera vista, se puede ver qué bandera ondea en cada una y cuál es el nivel de ocupación, lo que ayuda a decidir adónde ir.

La precisión de los datos no siempre es clara. En una prueba realizada por la MZ, la última actualización databa de tres horas antes.

Cada playa cuenta con una descripción extensa, aunque algo densa. En el apartado “Características principales” se indica si es natural o artificial, si la frecuentan turistas o locales, etc. Al final de cada ficha hay un enlace a su ubicación en Google Maps, aunque no permite iniciar la navegación directamente desde ahí.

Cabe destacar que esta web proporcionó los datos para la desaparecida app Platges de Mallorca, que fue impulsada por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma durante la pandemia.

5. Infocapp

El municipio de Capdepera ha desarrollado su propia app, Infocapp, que también incluye información sobre sus playas y está disponible en alemán.

Entre las 10:00 y las 19:00 —cuando los socorristas están operativos— se ofrece información actualizada sobre Cala Agulla, Son Moll, Font de Sa Cala, Cala Mesquida, Canyamel y Cala Gat. Al seleccionar una playa, se puede comprobar si hay tumbonas, baños o aparcamiento, qué bandera ondea y cuál es la previsión meteorológica para los días siguientes.

Los datos meteorológicos provienen de tutiempo.net. Además, la app permite a los usuarios valorar aspectos como los servicios y la limpieza de las playas.