Le Senne no sabe si es el interlocutor de Vox con Prohens: "Lo iremos viendo, ahora no me preocupa"

Gabriel Le Senne todavía no sabe si él será el interlocutor de Vox con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la hora de negociar futuras leyes o acuerdos, pese a que ya es el presidente del partido en Baleares. Esta es una de las cuestiones por las que le han preguntado los medios de comunicación en sus primeras declaraciones como líder autonómico de Vox, si bien se ha mostrado desentendido: "Supongo que algún papel jugaré [en las negociaciones con Prohens], pero lo iremos viendo. No es algo que me preocupa ahora mismo", ha asegurado.

El nuevo presidente de Vox Baleares ha comparecido esta mañana ante los medios frente al Parlament, órgano que también preside, y ha asegurado que asume desde hoy su nuevo cargo "con humildad" y dispuesto a trabajar "con constancia, orden y método" por el partido.

En esta formación, ha asegurado, "caben todos, menos los que vienen a servir sus propios intereses personales o a crear inestabilidad", en referencia a Idoia Ribas. Sobre la diputada, que acaba de salir del grupo parlamentario de Vox acusando al partido de "maltratar" a sus cargos electos, Le Senne ha asegurado: "No le deseo ningún mal, pero nunca he entendido los motivos que tiene para hacer lo que ha hecho". "Este tipo de enfados y choques se producen cuando uno se preocupa en exceso por sus intereses personales y las cosas no salen como uno quiere", ha manifestado el nuevo presidente. El suyo es un partido joven, que ha "crecido muy rápido", al que han llegado "personas de todo tipo", y que no tiene el mismo "rodaje" que otras formaciones en este sentido: "Vamos conociendo a las personas poco a poco y estamos buscando un sitio para cada una".

"Creo que Patricia se lo ha tomado bien"

Sobre su predecesora, Patricia de las Heras, solo ha tenido buenas palabras: "Todavía no he hablado con ella, pero creo que se lo ha tomado bien. Ella es una parte muy importante de nuestro grupo y confío en que asuma muchas responsabilidades", ha expresado Le Senne. Ha reiterado su agradecimiento a la ya ex presidenta, que "ha hecho un trabajo muy duro estos años y se le debe reconocer": "Estoy deseando verla", ha asegurado.

A partir de ahora, el próximo paso, ha señalado Le Senne, es conformar un nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP), el órgano interno de máxima relevancia en este partido a nivel autonómico y que representa a toda la cúpula, si bien no ha avanzado ningún nombre: "Estos días pensaremos en los candidatos más idóneos, espero anunciarlos la semana que viene", ha augurado.

Le Senne ha asegurado que no sabe "exactamente" los motivos de este cambio en la presidencia porque es una decisión que depende de Madrid, pero ha señalado que es un "trabajo muy difícil y exigente" y ha admitido que hasta ahora han tenido "algunos problemas" en el grupo parlamentario. "No conozco los motivos concretos, pero todo partido está en permanente cambio, hay distintas etapas y una necesidad de renovación permanente", ha insistido: "Llegará el día en que me cambiarán a mí, o me asignarán otra responsabilidad, y no pasará nada".

El también presidente del Parlament, que está acusado de un presunto delito de odio por romper una fotografía de tres víctimas del franquismo el pasado 18 de junio, no ha aclarado si será destituido del cargo en caso de ser condenado: "Confío en que ese escenario no se va a dar, estoy muy tranquilo y esta decisión demuestra que el partido también lo está".

Preguntado por la posibilidad de que él sea el cabeza de lista en las próximas elecciones, Le Senne no se ha comprometido: "Todavía quedan dos años, es mucho tiempo, ya veremos". En todo caso, ha asegurado que está "a disposición del partido para lo que estimen más conveniente".

