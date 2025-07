Gabriel Le Senne, se busca inocente o mejor condenado

Pero quién gobierna aquí. Prohens debería aclarar si su Govern «en solitario» con una vicepresidencia ilegal se refiere a la soledad abrumadora del PP, o a la arrogancia de Vox imponiendo a solas el catálogo completo de la ultraderecha. Sin encontrar la mínima resistencia de los populares, que hasta le sirven en bandeja la cabeza de sus conselleras.

La inanición de la izquierda y la inhibición de la derecha antiguamente civilizada conceden un papel creciente y ya desmesurado a Vox, pese a la calidad de material de derribo de su ‘troupe’ circense de ocho diputados. El ahora encumbrado Gabriel Le Senne ni siquiera figuraba en la alineación inicial salida de las urnas, hubo que destituir a Jorge Campos para que su sustituto saltara directamente del limbo a la presidencia del Parlament.

Ningún ultra en su sano juicio querría presidir Vox Balears, pero la apuesta de la extrema derecha moderada va más allá de consolidar la cabecera del Parlament. Con Le Senne, se busca inocente o mejor condenado. Sus ultrajes a mujeres vivas y muertas no se esgrimen para suprimirlo o arrinconarlo, sino para exaltarlo. Al atreverse a destrozar fotos de asesinadas desde la presidencia de la cámara durante un pleno, adquiere una dimensión heroica. No solo para Vox, sino también para el PP, aunque nadie le haya pedido su opinión. El despliegue violento ha significado un rito iniciático, equivalente a montar una exposición celebratoria del Valle de los Caídos en el Europarlamento, que puede redondearse con una muestra contra Aurora Picornell en el Parlament. El PP no se opondría, lo ha aplaudido en Bélgica.

Sostener que Le Senne es el president del Parlament de Vox es tan falso como sostener que Prohens puede tener dos vicepresidentes. En realidad, ha sido encumbrado por los 26 votos de diputados del PP , y ahora se confirma como el primer titular de la cámara que se revuelve con su aguijón contra los populares que lo nombraron. Antes de concluir que PP/Vox es una lucha desigual por el Govern, cabe recordar que el CIS otorga exactamente las mismas posibilidades a Feijóo y a Abascal.

Todos los políticos quieren retrasar sus procesos judiciales, pero Vox Madrid suspira por una condena que presente al lánguido le Senne como un Trump con armadura. La ultraderecha vuelve a sorprender por su descaro teledirigido. Hay un partido que se toma la gobernación en serio y que tiene un plan. Es más de lo que puede decirse de los anticuados PP y PSOE, anclados en el siglo XX. A propósito, ¿quién es Patricia de las Heras?