CCOO Baleares lanza una campaña para combatir el uso 'malintencionado' del concepto de absentismo por parte de las empresas

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Baleares ha presentado una campaña para combatir lo que considera un uso ‘malintencionado’ del concepto de absentismo por parte de algunos sectores empresariales. Bajo el lema 'Un derecho no es absentismo', la organización sindical busca concienciar a los trabajadores y a la sociedad de que muchas de las causas por las que se falta al trabajo responden al ejercicio de derechos laborales, como la incapacidad temporal, las vacaciones o el cuidado de familiares.

La campaña, que ya fue lanzada a nivel estatal el pasado 7 de julio, tendrá una duración de dos meses. Durante este tiempo, CCOO desplegará charlas, asambleas, carteles, folletos y pegatinas para explicar qué es realmente el absentismo y por qué no se deben considerar como tales determinadas ausencias reguladas por ley.

Según explica Enrique Spera, secretario de Seguridad y Salud Laboral del sindicato, se está utilizando el término ‘absentismo’ para englobar situaciones que no son deliberadas ni sancionables, como las bajas médicas, las vacaciones o el cumplimiento de derechos personales y familiares. Además, denuncia que “algunos sectores están llamando absentismo a lo que en realidad es el ejercicio de un derecho”. Aunque algunas empresas definen el absentismo laboral como "la no asistencia del trabajo o la realización de menos horas a las acordadas", para ellos, consiste en "la abstención de no cumplir una obligación delideradamente", cuya interpretación no es exactamente igual a la anterior.

Nueva campaña de CCOO Baleares en contra del mal uso del "absentismo" por parte de las patronales /

“Estar de baja es un derecho, no un delito”

Spera también afirma que la única estadística estatal que se utiliza sobre el tema (la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE) no mide el absentismo directamente, sino las horas de trabajo perdidas por múltiples motivos, como vacaciones, incapacidad laboral o causas injustificadas. Solo estas últimas pueden considerarse como absentismo en sentido estricto, ya que implican una abstinencia deliberada de la obligación laboral.

En el caso de Baleares, la tasa de absentismo en el primer trimestre de 2025 fue del 5,6%, lo que supone un aumento de cinco décimas respecto al mismo periodo del año anterior. De ese porcentaje, el 4,4% corresponde a incapacidades temporales por enfermedad o accidente, mientras que solo el 1,2% restante se debe a ausencias justificadas por derechos como vacaciones o festivos.

El sindicato pone el foco en dos grandes factores que explican las ausencias: la salud laboral y la garantía del ejercicio de derechos. Esto se debe a que, de acuerdo con Spera, "cuanto más sobrecarga de trabajo hay, más absentismo va a haber". Asimismo, el alargamiento de la vida laboral también puede influir en el aumento de bajas, ya que cada vez hay más personas mayores "en activo y, por tanto, más vulnerables".

Por tanto, el CCOO defiende que, si se quiere reducir las ausencias, la solución no pasa por recortar derechos ni criminalizar a quienes los ejercen, sino por mejorar los recursos de prevención en las empresas, reforzar la inspección laboral y apostar por una sanidad pública de calidad que permita atender con mayor agilidad a los trabajadores enfermos. “La gente tiene miedo de lo que pueda pasar por estar de baja. Pero estar de baja es un derecho, no un delito”, subraya Spera.