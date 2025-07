Balears planta la Conferencia sectorial por el reparto de menores

El Govern de Marga Prohens da la espalda a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud convocada hoy por el Ministerio, como protesta por el reparto forzoso de menores no acompañados organizado desde el gobierno central. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, no asistirá a la cumbre y se sumará al plantón, como otros gobiernos autonómicos, porque el reparto supone un «ninguneo» a las reclamaciones de Balears, que en estos momentos acoge a más de 200 menores por encima de su capacidad, «poniendo en riesgo el colapso del sistema de protección de menores», según el comunicado del Ejecutivo autonómico emitido ayer.

Prohens recurrirá

La presidenta del Govern, reiteró ayer que su Ejecutivo recurrirá a «todas las vías» para rechazar el reparto de menores migrantes no acompañados y que lo hará «por responsabilidad y humanidad». «Son niños, no paquetes», dijo Prohens en declaraciones a los medios en un acto de presentación de un convenio con la Seguridad Social y tras ser preguntada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Así, argumentó que están en contra del reparto «por humanidad» porque «todas las personas, especialmente los menores, merecen ser acogidas en condiciones de dignidad»; y, «por responsabilidad con Balears ante este fenómeno migratorio masivo que no se había dado nunca».