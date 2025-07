Alemania reacciona a las pintadas contra el turismo en Mallorca: “¡No insultéis a vuestros amigos, queridos españoles!”

Las pintadas contra la masificación turística que en las últimas semanas han proliferado en numerosos puntos de Mallorca ya han llegado a los medios de comunicación de países emisores de turistas.

Concretamente, el diario Bild, uno de los más leídos de Alemania, ha publicado un artículo en el que responde a las pintadas aparecidas hace pocas semanas en Santanyí en las que se podía leer “Alemanes fuera”.

Los alemanes “no somos los únicos culpables”

Con el elocuente título de “¡No insultéis a vuestros amigos, queridos españoles!”, el autor del artículo admite comprender “el enfado de los españoles por los excesos" del “turismo de masas y la escasez de vivienda" que sufre la isla.

“La vida se ha vuelto demasiado cara para muchos mallorquines. Pero los turistas alemanes no somos los únicos culpables", afirma también el Bild.

El artículo, firmado por Francisco Solms-Laubach, finaliza señalando que “sólo queremos divertirnos, relajarnos y tumbarnos en la cálida arena de España. En lugar de eso, pregúntale a tu gobierno por qué no construye viviendas. Pero no insultes a tus amigos alemanes por hacerlo. Celebren y ríanse de nuevo con nosotros. El verano ya está aquí, y no tardará mucho”.

Artículo del 'Bild' “¡No insultéis a vuestros amigos, queridos españoles!” / Bild

Campaña de los hoteleros

Las respuesta desde la prensa por las pintadas en Mallorca contra la saturación turística coincide en el tiempo con la campaña lanzada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que ha sido presentada esa semana.

“Tourist, go home happy. Be happy returning to Mallorca. THANKS!”, es el lema de esta iniciativa que cuenta con vallas, carteles y cartas a operadores para defender al turismo y rechazar los mensajes “antiturísticos” que proliferan últimamente, según explicaron los hoteleros en la presentación, realizada días después de otras pintadas realizadas por Arran en la fachada de la Conselleria de Turismo.