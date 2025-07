Prohens pone a un subinspector de la Policía Nacional al frente de Inmigración y endurece el discurso

Movimiento importante por parte de Marga Prohens en el ecuador de la legislatura. La presidenta del Govern ha elegido al subinspector de la Policía Nacional y portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Manuel Pavón, como nuevo director general de Inmigración y Cooperacion para el desarrollo, en sustitución de Catalina Albertí. Este cambio además supone que Inmigración pase a depender de la conselleria de Presidencia. Hasta ahora formaba parte de Asuntos Sociales, por lo que se trata de una decisión que envía un mensaje claro sobre la importancia que da el Govern a la cuestión migratoria.

El Govern defiende que se trata de una persona con "amplia experiencia profesional" en este ámbito, especialmente en extranjería, fronteras, seguridad ciudadana y atención al ciudadano. Además, destaca que ha completado su formación con un título de experto en Dirección de Seguridad y múltiples acreditaciones en seguridad privada, incluída la formación en normativas de fronteras y protección portuaria.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, asegura que no se ha comunicado ni pactado el nombramiento con Vox, a pesar de que puede ser un perfil que a priori cuenta con el visto bueno de la formación de Santiago Abascal. Hay que recordar que el pacto para los presupuestos entre PP y Vox incluye varios puntos para la "lucha contra la inmigración ilegal" que incluye cuestiones como no acoger más menores extranjeros migrantes procedentes del reparto de otras comunidades autónomas, ni financiar nuevos centros de acogida; realizar pruebas de edad "de mayor fiabilidad" y proceder a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba, siempre de acuerdo a las actuales leyes de Extranjería; establecer un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados o colaborar con los consells insulars en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes no acompañados a sus países de orígen.

Endurece el discurso

Costa indica que el Govern "siempre se ha manifestado totalmente en contra de la inmigración ilegal” y la elección de Pavón se debe a que es la persona “más indicada” para llevar este cargo. “Es una persona que conocer muy bien la materia y la normativa”, subraya el vicepresidente del Govern. “El gobierno rechaza la acogida de menores inmigrantes, no por una cuestión de solidaridad, sino por una cuestión de capacidad”, insiste Costa.

Costa subraya que el Govern "siempre defenderá la convivencia pacífica entre ciudadanos" y advierte que "la inmigración descontrolada puede traer problemas de convivencia, y no queremos que eso ocurra". En este sentido, deja claro que el ejecutivo balear no desea que se repita en las islas una situación como la vivida recientemente en Torre Pacheco (Murcia), que califica como "profundamente lamentable".

Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener la serenidad: "Lo que debemos hacer es pedir calma y tranquilidad a los ciudadanos. Hago un llamamiento a la calma y la responsabilidad", concluyó.

El portavoz aboga por una “inmigración ordenada”, para que no se produzcan “problemas de convivencia” y muestra “rechazo” a la situación que se está produciendo en Torre Pacheco. En este sentido, el Govern reclama “calma y responsabilidad” y afirma que este nombramiento "no cambia" el discurso establecido y que Pavón ha sido elegido para “desarrollar con la mayor eficacia las tareas de migración”. Costa afirma que este nombramiento no supone “ninguna reacción”, pero si exige una “respuesta” de Pedro Sánchez ante la problemática migratoria.