Patricia de las Heras, diputada de Vox en el Parlament: "No voy a armar ningún escándalo por que me quiten de la presidencia"

Patricia de las Heras, diputada de Vox por Ibiza en el Parlament balear, continuará militando en el partido y ejerciendo como representante política en la cámara autonómica, según ha explicado a Diario de Ibiza este martes, el día en que le han comunicado que deja de ser la presidenta de Vox en Baleares. "Por que hoy me quiten de la presidencia no voy a armar ningún escándalo, no he venido aquí a servirme", ha señalado. Ahora será Gabriel Le Senne, el controvertido presidente del Parlament, quien ejerza de número uno de Vox en las islas.

Además, De las Heras desvincula su destitución de una supuesta pérdida de confianza por parte de la cúpula de Vox y de los conflictos internos ocurridos esta legislatura en el partido, especialmente en el Parlament balear: "No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si no, habrían tomado la decisión en algún momento puntual en el que hubiera sido decisivo hacer algo. Ahora se está en un momento de paz, entre comillas, con acuerdo [con el PP] para los presupuestos. No tenían ningún problema conmigo, ni se ha perdido la confianza en mí. Simplemente han optado por un cambio (...) Acabo de tener a mi cuarta bebé y han considerado que era el momento de que yo me centre en mi familia, que bastante dura es la presidencia de un partido, y más siendo de Ibiza, lo que requiere muchos desplazamientos a Mallorca, Menorca, Formentera".

Reunión en Mallorca

En todo caso, de sus palabras se desprende que, si el partido no hubiese tomado esta decisión, De las Heras hubiese continuado como número uno. "La presidencia exige mucha responsabilidad, pero he venido a servir y no a servirme, así que hubiera estado el tiempo que me hubieran necesitado. ¿Ha sido hasta hoy? Pues hasta hoy", apunta en declaraciones a este diario. La decisión se la han comunicado este martes: "Me han hecho venir a Mallorca hoy y aquí me han comunicado que hacían el cambio. Se han desplazado María Ruiz y Montserrat Lluís [cargos de responsabilidad estatal en Vox], y me lo han comunicado".

Por otro lado, defiende su dedicación al frente del partido a escala balear y afirma que ya conocía que "nada es perpetuo, y mucho menos en política": "Estoy muy satisfecha con mi trabajo y así me lo han hecho saber, me han agradecido todo lo que he hecho por la presidencia o por Baleares en estos años (...) Cuando me ofrecieron el cargo en su momento, decliné la oferta; no obstante, ya dije que estaba disposición del partido donde hiciera falta y el tiempo que hiciera falta, y así ha sido. Han considerado que tocaba un cambio. Bienvenido sea". Con todo, confirma que continuará militando en Vox y que sigue identificada con el proyecto: "Lo único es que he salido de la parte orgánica".

Preguntada por si Gabriel Le Senne será, por tanto, el candidato de Vox en las próximas elecciones autonómicas, señala: "Lo desconozco, así que no podría contestar a esa pregunta porque mentiría". "Agradezco que me hayan dado la oportunidad de aportar en esta gran medida y deseo que Gabriel haga lo mismo", ha comentado sobre la nueva responsabilidad de partido del también presidente del Parlament.

Esta legislatura, tres de los ocho diputados de Vox en el Parlament balear han pasado al grupo mixto tras las disputas internas.

Sobre los conflictos que ha habido entre diputados de Vox en Baleares, De las Heras dice no creer "en absoluto" que vayan a perjudicar a su formación política en las urnas: "Creo que a los votantes lo que les interesa en realidad es la política, el argumentario principal, los estándares básicos que nosotros defendemos como proyecto. ¿Que pueden colarse personas interesadas? Pues como en cualquier parte, como en cualquier partido. ¿Nos ha pasado a nosotros? Pues sí, nos ha pasado a nosotros. Pero esto no va a determinar el sentido del voto de una persona".