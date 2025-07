“Siento que me estoy muriendo”: ¿qué es el 'Magaluf flu', el extraño virus que se propaga entre turistas en Mallorca?

La localidad mallorquina de Calvià, célebre por su ambiente nocturno, se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que circula estos días por redes sociales bajo el nombre de "Magaluf flu" o la fiebre de Magaluf. Decenas de turistas han comenzado a compartir testimonios de lo que describen como un fuerte resfriado que se manifiesta a los pocos días de regresar de la isla. "Me he despertado con dolor de garganta y un resfriado", explica una usuaria en los comentarios de un vídeo que acumula miles de visualizaciones.

Una ola de contagios y teorías

Los relatos se repiten en TikTok. Algunos afectados aseguran que los síntomas van más allá de un catarro común. "Dos semanas después de estar en Magaluf y he tenido que ir a urgencias dos veces", escribe una turista en un hilo que recopila experiencias similares.

Mientras tanto, no faltan quienes han querido tomarse con humor esta oleada de infecciones respiratorias que, de momento, no ha sido vinculada oficialmente a ningún brote concreto. "Siento que me estoy muriendo", comenta otro joven en la publicación de una chica que aseguraba estar disfrutando de las vacaciones en la costa mallorquina antes de "caer enferma".

Entre el chiste y la preocupación

Aunque la mayoría de casos parecen remitir por sí solos en pocos días, el asunto ha generado todo tipo de teorías en tono irónico. "La isla está mandando un mensaje a los turistas", reflexiona una usuaria, sugiriendo que el virus es un castigo por las noches de desenfreno y el turismo masivo.