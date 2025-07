Terremotos en Mallorca: cuándo se produjeron los últimos seísmos en la isla

Un terremoto de magnitud 5,5 ha sacudido este lunes la costa de Almería, frente al Cabo de Palos. El seísmo, que se ha producido a las 7:13 horas de la mañana y ha tenido el epicentro en el mar, también se ha notado en Argelia y Marruecos.

Aunque los servicios de emergencia han recibido decenas de llamadas de ciudadanos, no hay constancia de daños personales ni materiales. No obstante, durante los minutos posteriores al seísmo se han activado las alertas por un posible maremoto y las alertas sísmicas de los teléfonos móviles.

Este terremoto no se ha percibido en Baleares, aunque las islas sí que han sufrido episodios similares al de hoy en Almería y Granada.

Últimos terremotos en Mallorca

El último terremoto registrado se produjo el pasado 15 de mayo cuando un pequeño seísmo de magnitud 2,1 se registró en la bahía de Palma con un epicentro localizado a 9 kilómetros de profundidad.

Las islas están ubicadas en una zona de transición entre la placa euroasiática y la placa africana. Aunque la región no es especialmente activa, esta ubicación puede generar microseísmos o temblores leves con cierta regularidad. No obstante, la baja magnitud de estos terremotos hace que la mayoría de ellos no sean percibidos por la población, como ocurrió con el del 15 de mayo.

Otros seísmos registrados en los últimos años en Mallorca y el resto del archipiélago han sido:

18 de febrero de 2025 : Un temblor de magnitud 3,0 ocurrió a unos 42 km de la costa norte de Ibiza , perceptible en algunas zonas de las Pitiusas.

: Un temblor de ocurrió a unos 42 km de la costa norte de , perceptible en algunas zonas de las Pitiusas. 2 de febrero de 2025 : Un seísmo de magnitud 3,0 se registró al oeste de Menorca , a unos 32 km de Ciutadella.

: Un seísmo de se registró al oeste de , a unos 32 km de Ciutadella. 22 de febrero de 2022: Mallorca experimentó una serie de pequeños terremotos que, aunque de baja magnitud, fueron percibidos por numerosos residentes en varios municipios de la isla. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se registraron al menos dos seísmos. El primero ocurrió a las 19:46 horas, con una magnitud de 2,2 y epicentro en Deià. El segundo se produjo alrededor de las 21:40 horas, con una magnitud de 2,5 y epicentro en Bunyola. Ambos eventos fueron superficiales, lo que contribuyó a que fueran sentidos por la población, a pesar de su baja magnitud. Los temblores se sintieron principalmente en los municipios de Marratxí, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia y Palma. En Marratxí, se recibieron 59 llamadas al servicio de emergencias 112; en Santa Maria, 24; en Palma, 16; y en Bunyola, 7.

21 de mayo de 2003: Fue el último gran seismo detectado en la isla. Un terremoto con epicentro en Argelia, que alcanzó una intensidad de 6,7 en la escala de Richter, causó el pánico en Mallorca. Se notó especialmente en Palma y en los municipios de Inca, Manacor, Muro y Sóller.

El gran terremoto del siglo XIX