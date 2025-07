Més per Mallorca: «No nos resignamos. Es absolutamente indispensable para la tranquilidad de las familias que su hijo no sufra al final de su vida»

«No nos resignamos. Es absolutamente indispensable para la tranquilidad de las familias que su hijo no sufra al final de su vida». Son palabras de la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, quien ha recurrido ahora con su formación a la vía de Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Govern la ampliación de los cuidados paliativos pediátricos en Son Espases las 24 horas, todos los días del año, tras tumbar el Parlament la semana pasada las enmiendas a los presupuestos expuestas por el partido ecosoberanista junto al PSIB y el diputado no adscrito Agustín Buades. Según Carrió, se trata de una «necesidad absoluta» tanto para las familias como para la propia sociedad mallorquina ya que el acompañamiento paliativo de los pequeños «no entiende de horarios».

Piden atención 24 horas del día, los 365 días del año

«Se hace absolutamente imprescindible la atención 24 horas del día, los 365 días del año, para que sea el equipo de profesionales especializados y que conocen el caso quienes presten la atención necesaria en todo momento en el proceso de morir de los niños y sus familias», defiende Carrió en el escrito que presentó el pasado viernes. Según arguye, hasta la fecha la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricas (UCPP) del hospital de Son Espases «solo posibilita tener una atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y servicio de guardia hasta las 20:00 horas».

Un servicio «insuficiente», en palabras de las familias, ya que les deja en una situación de «extrema vulnerabilidad durante las noches, fines de semana y festivos, enfrentándose solas a menudo a situaciones críticas y decisiones médicas complejas». Así se lo trasladaron a la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, en una misiva en la que exponían su delicada situación.

Tras el testimonio de las familias, Més per Mallorca presentó la semana pasada una enmienda a los presupuestos solicitando 275.000 euros para la ampliación de este servicio en el hospital de Son Espases. Su sorpresa fue «mayúscula», reconoce Carrió, cuando el Govern la tumbó, por lo que ahora recurren a la vía de Proposición No de Ley (PNL) para que esta tan necesaria reivindicación no quede en papel mojado.

"Parece casi imposible que el Govern dé la espalda a este tipo de enmiendas"

«Nos parece un hecho tan necesario que sea el mismo profesional que ha atendido al niño que esté en esos últimos momentos que parece casi imposible que el Govern dé la espalda a este tipo de enmiendas», asevera la diputada ecosoberanista, quien enfatiza en que desde Més per Mallorca no se resignarán y continuarán «con la presión» hasta que los cuidados paliativos pediátricos sean una realidad las 24 horas, los 365 días del año, en el hospital de Son Espases.

Por ello, la Proposición No de Ley especifica en el texto que el Parlament balear insta al Govern a incorporar a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricas los profesionales que sean necesarios para dar una cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año a todos los niños y niñas que lo requieran, además de apoyar de manera técnica y económicamente al equipo profesional de la UCPP para el desarrollo de los proyectos de mejora y humanización de la unidad que impulsen.