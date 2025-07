Mar Grech Fernández, graduada 'cum laude': «Lo más difícil es entrar en Harvard, una vez dentro ya no lo es»

Mar Grech Fernández (Palma, 2001) tiene una sonrisa de oreja a oreja. Irradia luz a pesar del jet lag que arrastra cuando llega a este diario. Acaba de regresar de un viaje por Tailandia, Camboya y Vietnam con el que ha celebrado el fin de su etapa universitaria. “Creo que soy la primera estudiante de un colegio público que ha llegado a Harvard”. No solo eso, la mallorquina risueña además de lograr una beca completa se ha graduado cum laude en el doble grado de Economía y Psicología. En septiembre empieza a trabajar en la consultora McKinsey, en Miami.

¿Se había imaginado que conseguiría la máxima calificación académica en Harvard?

No. Sabía que todo el mundo iba a ser muy bueno. Pero es verdad que con mucho trabajo y muchas noches en la biblioteca he conseguido sacar muy buenas notas.

¿Qué puertas se le van a abrir?

Muchas solamente por el nombre de Harvard. Por ejemplo, yo tengo trabajo desde principios de segundo de carrera. Entonces ya me aseguraron un trabajo en una empresa para cuando me graduara. Voy a hacer consultoría un par de años en McKinsey, en Miami. No creo que quiera hacer esto el resto de mi vida, pero es un buen trabajo para empezar y aprender mucho.

¿En su promoción cuántos han logrado cum laude?

300 o 400 estudiantes, puede ser, de unos 1.900 o 2.000.

¿Cómo se logra?

Depende mucho de las clases en las que te matricules, en muchas las notas van con curva, o sea, solamente el mejor 20 % de los estudiantes pueden sacar una A, (no va de 1 a 10, sino de A, B y C). Es complicado porque son muy buenos todos.

¿Qué ha tenido que sacrificar?

Sorprende a muchos, pero lo más difícil es entrar en Harvard. Una vez que estás dentro no es tan difícil [ríe], tengo que confesarlo. Es verdad que he estudiado mucho, pero lo más difícil fue entrar. No conozco a nadie que no haya probado.

Mar Grech el día de su graduación con los máximos honores académicos en la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. / Anna Olivella

Su ingreso en Harvard coincidió con el inicio de la pandemia.

Tenía que empezar en 2020, pero como empezó el covid decidí hacer un año sabático, nos ofrecieron esa posibilidad y empecé en 2021. Una vez se empezaron a relajar las restricciones me fui como au-pair durante un tiempo en diferentes sitios del mundo. Fue una experiencia única.

¿Cómo empezó este sueño para una alumna de un instituto público?

No fue fácil. Además de hacer el bachillerato ordinario y el internacional me tuve que preparar por mi cuenta para todas las pruebas que se necesitan para Estados Unidos.

¿Por qué decidió a estudiar allí?

Fui a un high school americano en cuarto de la ESO. Te podías matricular en cualquier asignatura y luego elegir. No te tenías que encasillar desde el primer día.

¿Tendríamos que copiarlo en el sistema educativo español?

A mí me encantó porque empecé la carrera sin tener tan claro lo que quería hacer. Al llegar empecé a hacer una clase de psicología, no tenía ni idea de qué me gustaba y he acabado con una carrera de Psicología, y lo mismo de Economía. He podido explorar muchísimo, hasta el punto de que creía que iba a hacer Arqueología. Te da muchísima libertad probar todo los dos primeros años. Luego te centras en lo que te ha gustado más.

Su hazaña comenzó logrando becas completas para Harvard, Yale y Stanford. ¿Es de este mundo?

[Ríe] Es muy complicado, pero si te dedicas en cuerpo y alma se puede conseguir porque no hay tanta gente que lo intente desde España. Creo que valoran el esfuerzo y lo difícil que es llegar desde un colegio público de otro país.

Mar Grech posa en el jardín de este diario. / B. Ramon

¿Cuánto cuesta un curso en Harvard?

95.000 dólares, con comida, techo, las clases, seguro médico. Va subiendo cada año, dentro de un par de años serán 100.000 al año, multiplicado por cuatro cursos.

¿De qué le ha servido su educación pública de base?

Por mucho que nos encante decir que tenemos un sistema educativo terrible no es verdad. Yo he llegado a Harvard muy bien preparada. En algunas cosas específicas se notaba que no fui a un instituto americano, pero tenía una base suficientemente buena como para poder ponerme las pilas. Y, sobre todo, en el instituto Son Pacs son muy buenos y con el bachillerato internacional me preparé mucho.

¿Saben en el Son Pacs con qué honores se ha graduado?

No sé si saben lo del cum laude. Suelo visitarles cada año. Hay una mallorquina, Marta Ramos Caimari, que sale este año y va a empezar también en Harvard.

¿Y si le hubiera tocado llegar a Harvard con las amenazas del presidente Donald Trump a la comunidad universitaria extranjera?

Bueno, ahora mismo es verdad que todo el proceso está en pausa y vamos a poder volver de manera normal, hasta los que empiezan este año. Creo que no va a cambiar mucho.

¿Qué planes tiene?

A largo plazo me gustaría volver a Mallorca, pero las oportunidades laborales en Estados Unidos son muy buenas. Me gustaría empezar una empresa. Durante mis años en la universidad me dediqué a construir una startup. Allí se valora mucho a los emprendedores y, sobre todo, a los jóvenes. Nos dieron muchas oportunidades, también de financiación. Aquí cuesta un poco más, esperemos que cambie en los próximos años.

Habrá hecho amigos de diferentes orígenes.

No sé si está bien decir esto [sonríe]… Casi todos mis amigos son millonarios. Pero no porque lo haya elegido, sino porque es verdad que en Harvard está el 1 % de los hijos de los más ricos del mundo. La mayoría son gente supereducada y supernormal, con los pies en la tierra, les han educado así. Creo que he conocido al futuro presidente de algún país, estoy segura.

¿Coincidió con mallorquines?

Tenemos un club de españoles. Somos como 12. La gente que entra de esas esferas tan altas americanas tiene mucha ayuda de compañeros que iban al colegio con ellos o de sus padres que fueron a Harvard. Nosotros llegamos de cero y nos ayudamos entre nosotros. Un chico un año más pequeño que iba a la Rafa Nadal Academy entró en el equipo de tenis de Harvard. Tenemos muy buena relación. Se llama Mark Ktiri, es hijo de Othman Ktiri, de OK Mobility.

¿También pasó por la Rafa Nadal Academy?

Sí, para hacer el examen de admisión de las universidades americanas, el SAT. Es un examen de matemáticas y de inglés. Todo el mundo hace el mismo. No hay nota de corte, pero tienes que hacerlo mejor que el 99 % de la gente para poder tener una buena posibilidad de entrar en esas universidades.

Está cumpliendo su sueño americano.

Te dan tres años más con visado y la oportunidad de participar en una lotería para quedarte otros seis. Si no, volveré o me iré a Londres. Allí tienen el High Potential, si te has graduado en universidades de alto nivel te dan un visado de trabajo indefinido.