El mallorquín Andreu Mairata Pons obtiene el doctorado 'cum laude' con una tesis que analiza el impacto de los acolchados en viñedo

Andreu Mairata Pons, nacido en Mallorca en 1996, obtiene el grado de doctor por la Universidad de La Rioja, tras la defensa de su tesis, que analiza el impacto de los acolchados orgánicos en viñedo en las propiedades físico-químicas del suelo, el crecimiento y la fisiología de la vid, la calidad de la uva y el vino.

La tesis titulada 'Study of different soil management techniques to improve the cultivation of the vine and encourage its sustainability’, le ha concedido al mallorquín la calificación de sobresaliente ‘cum laude’ con mención internacional al título.

La investigación parte de la hipótesis de que los acolchados orgánicos pueden mejorar las condiciones del viñedo al mitigar los efectos del cambio climático y aumentar la sostenibilidad en regiones vitivinícolas amenazas. Finalmente, tras una investigación que ha requerido de un ensayo agronómico de cuatro años, la tesis de Mairata concluye que los acolchados orgánicos favorecen el desarrollo fisiológico de la vid, aumentando su crecimiento y rendimiento sin comprometer la calidad de la uva y el vino.

Trayectoria

Andreu Mairat es graduado en Biología y Máster en Biotecnología Aplicada por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). En el transcurso de su investigación doctoral ha realizado estancias en el Institut des Sciencies de a Signe et du Vin (ISVV) de Burdeos y en la UIB. Ha realizado la tesis con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDR) y el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), también ha contando con una beca predoctoral.