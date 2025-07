Hoteleros lanzan una campaña en defensa de los turistas: “No permitiremos que el turismo sea el saco de boxeo”

“Tourist, go home happy. Be happy returning to Mallorca. THANKS!”. Este es el mensaje con el que empieza la campaña de comunicación “en positivo del turismo” impulsada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que agradece la visita del turista y reivindica el “carácter hospitalario” de las islas.

La iniciativa, presentada este lunes por el presidente de la patronal, Javier Vich, cuenta con 20 vallas publicitarias repartidas por diferentes puntos de Mallorca, además de carteles en los 870 establecimientos federados y cartas dirigidas a touroperadores y medios de los principales mercados emisores.

Protestas antiturísticas

Esta campaña llega en un momento de tensión, coincidiendo con los “actos vandálicos” protagonizados por el colectivo Arran contra la Conselleria de Turismo y la difusión de un vídeo en el que se queman fotos de la presidenta del Govern, Marga Prohens y varios hoteleros.

Pese a ello, la federación hotelera ha optado por un discurso que refuerza el valor del turismo frente a lo que considera una “criminalización injusta del visitante”: “No podemos permitir que una minoría dañe el trabajo hecho durante décadas. El turismo no puede ser el saco de boxeo de esta sociedad”. Asimismo, Vich ha denunciado estos actos y ha anunciado que el departamento jurídico de la patronal estudia posibles acciones legales: “El turista de mayor calidad es más sensibles a estos mensajes hostiles, no podemos espantar a quien más valor aporta”.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca presenta la campaña a favor del turismo / B. Ramon

En relación a las protestas, Vich ha mostrado comprensión a la ciudadanía, que considera se manifiesta por “problemas de acceso a la vivienda y de movilidad”. “La gente ya está harta de estar cada día atascada en la autopista o en situaciones de saturación”. Sin embargo, ha puntualizado que estos problemas no son exclusivos de la temporada turística: “Esto ha ocurrido en enero y febrero, por eso no podemos culpar a los turistas de todo lo que nos pasa. Lo que tenemos que hacer es gestionar”.

Objetivo de la iniciativa

La campaña, que llevaba dos meses preparándose, busca transmitir un mensaje de “agradecimiento”: “Somos, fuimos y seremos una tierra de acogida”, ha firmado Vich. La presentación ha tenido lugar pasado el Palacio de Congresos y se activa tras la firma del nuevo convenio de hostelería, que Vich ha descrito como “el mejor de España en retribuciones y poder adquisitivo”. En ese contexto, ha subrayado que “las 235.000 nóminas que se pagan cada mes de julio y agosto en Baleares dependen directa o indirectamente del turismo”.

Finalmente, el presidente de la FEHM, ha comparado la situación con la de otros países y ha alertado sobre una ralentización de las reservas en algunos mercados, atribuyendo esta tendencia a “factores geopolíticos”. Sin embargo, desde los mercados sueco y escandinavo han llegado mensajes a la federación indicando que “los mensajes antiturísticos están calando y los turistas sienten que no son bienvenidos”. Por ello, han lanzado esta iniciativa que, aunque por ahora está en inglés, se traducirá próximamente al alemán y al francés.