La Fundació Deixalles generó 167 contratos de inserción en 2024, un 26'5% más que en 2023

La Fundació Deixalles ha presentado esta mañana la Memoria de Actividades de 2024, en la cual ha alcanzado 167 contratos de inserción, lo que supone un 26’5% más que en 2023. Desde 2011, la organización ha apostado por este tipo de contratos para transformar la integración sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión.

Actualmente, Deixalles gestiona tres empresas de inserción: Deixalles Serveis Ambientals, Deixalles Inserció i Triatge y Triam de Tot. El objetivo de la fundación es dar soporte a las personas contratadas mediante "el acompañamiento social", recorriendo un proceso de transición hacia el mercado laboral. Asimismo, esta labor se combina con una importante gestión ambiental, especialmente en la recogida y tratamiento de residuos, textiles, electrodomésticos y materiales de construcción. La Memoria presentada por la Fundación incluye datos específicos para cada entidad.

Deixalles Serveis Ambientals, la primera empresa de inserción creada en 2011, formalizó 88 contratos de inserción (57 hombres y 31 mujeres), lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior. El 66% de las personas finalizaron su itinerario de inserción, que se estructura en tres fases: acogida, diagnóstico y transición (de 6 meses a 3 años). Por otro lado, más de la mitad (54%) eran mayores de 45 años y un 86% no recibían ningún tipo de prestación pública, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior. La empresa, que impartió 541 horas de formación, también ha valorado las problemáticas socioeconómicas (44%) y las razones de edad (22%).

A nivel ambiental, María Jaume, responsable de las empresas de inserción en la Fundación Deixalles, destaca la realización de 25.589 recogidas a domicilio, con más de 1 millón de unidades de material gestionadas y más de 2 millones de kilos tratados. Estas acciones permiten evitar la emisión de 84.549 kilos de CO₂ a la atmósfera y generar un ahorro para la Administración Pública de “casi 36.000 euros, de los cuales 13.273€ fueron en ropa, 6.984€ en voluminosos y 5.741€ en electrodomésticos”.

Por su parte, Lucía Carreras, responsable de proyectos productivos de la Fundación, describe la situación de la empresa Deixalles Inserció i Triatge, operativa desde 2018 en la planta de selección de envases gestionada por TIRME.

Según la directora, la entidad “realizó 62 contratos de inserción (46 hombres y 16 mujeres), un 5% más que en 2023”. Aunque descendió la contratación de mayores de 45 años (un 14% menos que en 2023), aumentó significativamente el número de personas con problemas socioeconómicos (58% frente al 34% del año anterior). El 89% no recibía ningún tipo de prestación y un 38% de las personas no contaban con formación previa.

En cuanto a resultados ambientales, se trataron 26.787 toneladas de residuos de un total de 27.910 toneladas recibidas. Carreras valora el hecho de que la planta logró mantener “254 días sin accidentes laborales, una cifra destacada frente a años anteriores”.

Finalmente, Triam de Tot fue constituïda en 2017 y, tras un periodo de inactividad, fue reactivada y realizó 17 contratos de inserción (13 hombres y 4 mujeres). El 53% de las personas contratadas eran de nacionalidad no comunitaria y el 89% no recibía prestaciones. Asimismo, un 55% no contaban con formación previa y el 53% logró completar su itinerario de inserción.

La empresa gestiona residuos de construcción y demolición, voluminosos y problemáticos, a través de MAC Insular. Durante el año, se han tratado 733.092 toneladas de residuos, con la recuperación de 15.790 kilos de materiales y 6.962 unidades reutilizables.

La suma de los contratos de inserción realizados en las tres empresas suponen un total de los 167 que se han regitrsado en Deixalles durante el 2024, consolidando un año repleto de actividades y logros.

Mejoras legislativas y menos burocracia

A pesar del crecimiento sostenido y el impacto positivo de las actividades, tanto en lo social como en lo ambiental, las responsables de la Fundació Deixalles insisten en la necesidad de mejoras legislativas y menos burocracia para seguir creciendo.

Xesca Martí, la presidenta de la fundación, subraya que “el dinamismo del mercado laboral y la actual ley de empresas de inserción dificultan que muchas personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a estos contratos”. Esta situación “impide que la inserción sea más estable y efectiva, por lo que le pedimos a la Administración que revise estos puntos”, relata la directora.

Por otra parte, María Jaume se centra en el impacto de la ley de 2022, que potencia la contratación reservada en las administraciones públicas. “La reserva de mercado ha permitido que las empresas de inserción se presenten a más licitaciones públicas, generando más puestos de trabajo”, ha afirmado. Sin embargo, advierte que “aunque hay mucha necesidad, cuesta encontrar personas disponibles debido a trabas burocráticas y normativas”.

En definitiva, la expectativa para 2025, según informan las directoras, es positiva, pero condicionada a que las reformas legislativas faciliten realmente el acceso a los contratos de inserción. “Creamos oportunidades, pero necesitamos que nos las dejen crear con menos obstáculos”, concluye Martí.