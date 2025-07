Algunas familias se van por el precio de la vivienda, pero son más las que llegan: casi 4.000 alumnos han aterrizado en escuelas de Baleares durante el curso

Los gestores educativos de Baleares saben que, pese a este descenso de la matrícula de los alumnos de 3 años, el sistema puede relajarse lo justo dado que las cifras de estudiantes que se incorporan durante el curso (‘nouvinguts’ llegados de otros países o comunidades) siguen suponiendo un reto. Este curso que acaba de finalizar el sistema educativo balear ha acogido y escolarizado a casi 4.000 alumnos ‘nouvinguts’.

En concreto, el curso 2024-2025 desde Escolarización se ha tenido que buscar plaza a 3.889 niños y jóvenes que llegaron con el curso ya iniciado: de estos, la mayoría (un 78%) fueron derivados a centros públicos y el resto a concertados. El grueso de llegadas (2.120 niños, algo más de la mitad del total) se produjo en los centros de Primaria. De Secundaria o FP Básica arribaron y fueron escolarizados 1.589 jóvenes.

A lo largo de este periodo lectivo, directores de centros educativos de Mallorca han asegurado tener la impresión de que se estaban produciendo más bajas que en otros años, con más familias que sacaban a sus hijos de la escuela y abandonan las islas por no poder afrontar el coste de la vivienda y se mudaban a otras regiones a buscarse la vida. Educación no dispone del dato concreto de cuántas salidas del sistema escolar se producen por familias que se van del archipiélago (tiene el número global de salidas, que pueden ser por diferentes motivos), pero fuentes oficiales aseguran que aun así la cifra de salidas está lejos de superar llegadas.

Este crecimiento durante el curso es más difícil de gestionar que un incremento de alumnos desde el inicio del periodo lectivo. Planificación debe buscar plaza a los chicos que llegan tratando de no saturar los grupos ya creados (algo que no se consigue en determinados centros públicos que suelen ser habitualmente receptores, como ha denunciado varias la Plataforma Contra la Segregación). Para los colegios es un reto también acoger y adaptar los recursos a estos estudiantes recién llegados, que en ocasiones no conocen ni una de las dos lenguas cooficiales o tienen un desfase curricular.