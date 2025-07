Estarellas asegura que "no permitiremos que las mafias actúen con impunidad” con la inmigración irregular

La nueva vicepresidenta del Govern y consellera, Antònia Maria Estarellas, inicia su etapa con un enfoque centrado en la "proximidad" a los municipios y la gestión directa de políticas clave como la cooperación y la migración. Estarellas agradece la confianza de la presidenta y destaca el valor de una vicepresidencia “más a pie de calle”.

“Los ciudadanos tienen como puerta de entrada a los municipios, por eso impulsamos un Govern más cercano, que acompañe los proyectos municipales”, explica la consellera. Considera acertada la remodelación del Govern, que responde a una nueva fase de consolidación de políticas tras dos años de intensa actividad legislativa.

La consellera también asume la Dirección General de Cooperación y Migración, un ámbito que no le resulta ajeno. Entre 2011 y 2015 ya ocupa este cargo en el área de presidencia. “No es una materia que desconozco, es una política que me guista y conozco”, afirma. Reivindica que esta dirección vuelva a depender de Presidencia, “porque no se trata solo de una cuestión social, sino también estratégica y de impulso político”.

Estarellas subraya la importancia de afrontar el fenómeno migratorio con "responsabilidad y sensibilidad", pero también con firmeza frente a las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. “Somos una comunidad de acogida, muy solidaria, y lo seguiremos siendo. Pero no permitiremos que las mafias actúen con impunidad”, asegura.

En este sentido, denuncia la falta de implicación del Gobierno en la crisis migratoria que afecta cada vez más a Baleares. “No podemos ser una comunidad de segunda. Necesitamos más recursos, más agentes, más compromiso”, reclama. Recuerda que las llegadas por mar aumentan y que Baleares se convierte en un nuevo foco.

Finalmente, la vicepresidenta insiste en la necesidad de mantener una relación directa con Madrid. “No cabe que no haya una reunión, aunque sea breve, con la Secretaría de Estado de Migraciones cuando viene a Baleares. Es urgente exponer nuestras líneas de trabajo y recibir apoyo para una situación que se agrava cada día”, concluye.