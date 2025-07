Desconcierto y preocupación en las entidades sociales tras la marcha de Cirer y la politización de Inmigración

La conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia vivió ayer una extraña mañana, con un ambiente como de final de curso amargo. No solo Catalina Cirer se despedía al borde de las lágrimas tras un largo abrazo con su sustituta, Sandra Fernández (gesto que Cirer quiso repetir para que un cámara que había llegado tarde pudiera grabarlo: "Ho tornam a fer, claro que si, carinyet"). Además del aroma de despedida, ayer sobrevolaba la Conselleria un interrogante: ¿Por qué se sacrifica a Catalina Cirer?

Las entidades sociales, que han vivido lo sucedido la semana pasada con desconcierto e inquietud, también se hacen esta pregunta. Y aunque se sabía que esta Conselleria acumulaba retrasos y fallos de gestión, tanto desde la oposición como desde las organizaciones sociales leen una causa más política que técnica.

Las relaciones del Govern con el tercer sector no están en su mejor momento después de las medidas que el PP pactó con Vox para sacar adelante los presupuestos (usando un discurso que, denunciaron, traspasaba "todas las líneas rojas" que un partido democrático debería tener). Y si Antoni Vera debe apechugar y defender lo pactado en el ámbito educativo y lingüístico, en los social (con las organizaciones abandonando los foros con el Govern como los pactos por la inclusión) a la que le tocó dar la cara fue a Cirer, quien aseguró a las entidades que comprendía su malestar y les dijo que buscaría la manera de "que nadie quedara fuera" de las ayudas sociales.

Entre los grupos paralmentarios y las organizaciones se comentaba que la Conselleria estaba buscando la manera de poder seguir dando algún apoyo a las personas que quedaran excluidas de la renta mínima o de las ayudas para menores migrantes extutelados por lo pactado con la formación ultra (había rumores sobre que se transferiría alguna cantidad extra a las entidades para que estas las canalizaran, o crearían una línea de ayudas nueva u otro mecanismo). La mallorquinista quedaba en una posición incómoda tras el pacto y algunos ven en esa promesa de línea de acción 'en la sombra' (buscando maneras de sortear lo pactado) el verdadero motivo de su salida, más allá de los fallos de gestión que acumulaba la Conselleria.

Ahora el tercer sector lamenta perder a una veterana política con la que se podía hablar y que en el fondo saben que quería ser su cómplice. Sandra Fernández no les es desconocida y no guardan un mal recuerdo de ella, pero su marcada fidelidad a un partido que ya se ha puesto en 'mood electoral' les inquieta. Con todo lo que más perturba y preocupa a las organizaciones sociales es que el Govern ya asuma la inmigración como un asunto totalmente político al llevarse estas competencias y las de Cooperación a Presidencia, desvinculándolas así de las políticas de bienestar social. La lucha ahora es de banderas, no por las personas, interpretan las organizaciones.

Entradas y salidas

Desde dentro del Govern, los tropiezos técnicos de esta Conselleria, que tampoco ha podido presentar ningún gran proyecto, han servido para explicar la salida de Cirer. Y es cierto que ha habido varios aspectos criticables. Además del tapón en las listas de espera de Dependencia y Discapacidad y los retrasos en las convocatorias de ayudas de conciliación, cabe recordar que desde que empezó la legislatura ya hemos sustituido a más de la mitad de sus altos cargos: a la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (cargó que ya les costó asignar tras ganas las elecciones y estuvo seis meses sin ocupar) y a dos directores generales.

El último en salir fue José Falcón, de Asuntos Sociales, que abandonó el pasado mayo harto y frustrado por no poder impulsar las políticas que quería. Entre otras cosas, pesó en su decisión que al volver de una baja se encontró con que el secretario general, David Lozano, había destituido a Andreu Horrach, su jefe de departamento de confianza y persona con probada experiencia y conocimiento del sector. Lozano (cuyo nombre se vio envuelto en polémica en noviembre de 2023 al dar instrucciones de que se remitiera a los funcionarios un mail sobre la huelga convocada por el sindicato Solidaridad, afín a Vox) es de los nombres que se da por sentado que no continuará en esta nueva etapa en Drassanes. La que ya ayer daba por segura su salida y se iba despidiendo de la gente de la casa era la directora general de Infancia, Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad, Maria Antònia Farnés. El sector también prevé la marcha de Catalina Albertí: se especula con que el Govern nombrará a otra persona al frente de Inmigración y Cooperación ahora que el departamento se mudará a Presidencia. Se prevé que continúen Marina Micaela Fiscaletti, que sustituyó a Falcón hace apenas dos meses, y Maria Castro, que asumió Dependencia y Discapacidad en septiembre del año pasado.