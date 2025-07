Catalina Cirer, emocionada en Instagram tras su despedida del Ejecutivo balear: "No habrá a vuestro lado una consellera, pero sí una amiga"

La hasta ahora consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear, Catalina Cirer, ha puesto hoy punto final a su carrera política activa tras 32 años de servicio público. Lo ha hecho visiblemente emocionada, entre sonrisas y abrazos con su sucesora, Sandra Fernández, que asume la cartera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia tras la reciente remodelación del Ejecutivo autonómico anunciada la pasada semana por la presidenta, Marga Prohens.

El traspaso de poderes se ha celebrado este lunes en un ambiente de cercanía y afecto que Cirer ha querido compartir también a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un mensaje cargado de gratitud: “Este fin de semana ha sido la muestra más impresionante de afecto que he tenido nunca. Os doy las gracias de todo corazón y me comprometo a estar a vuestro lado siempre para lo que necesitéis. No habrá a vuestro lado una consellera, pero sí una amiga, una persona que os quiere, que os respeta, que os agradece todo. Millones de gracias y un abrazo”.

Una decisión "meditada y hablada" con Prohens

Durante su intervención pública la semana pasada, Cirer recordó que su trayectoria institucional comenzó el 22 de junio de 1993 de la mano de Gabriel Cañellas y que su decisión de dejar el cargo ha sido “meditada, comunicada y hablada” con su familia y con la presidenta Prohens. “Es un día importante para mí. Hoy se cierra lo que empezó hace más de tres décadas. Acaba mi vida política después de 32 años. Con cargos que nunca podría haber soñado, pero siempre estando a disposición del partido”, ha afirmado con la voz entrecortada.

Noticias relacionadas Cirer se emociona al ceder su cartera a Sandra Fernández como consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia

En su despedida, quiso disculparse con quienes, en el trato personal o profesional, pudieran haberse sentido decepcionados. “No ha habido intencionalidad de hacer daño a nadie. Si en algún momento no he sabido reaccionar como esperaban, lo siento sinceramente”, manifestó. Cirer también ha reconocido que se va “con pena” por no poder culminar todos los proyectos en marcha, pero ha expresado su confianza plena en Sandra Fernández.