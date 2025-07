Caída de la natalidad: la educación pública pierde 17 grupos de 3 años y la concertada ninguno

Mientras el resto de España veía caer su población escolar año tras año y los gestores educativos iban cerrando clases e incluso colegios e institutos enteros, las matrículas en Baleares no han parado de crecer y se han ido colocando a los alumnos en aulas prefabricadas (o donde se podía). Este año los datos de escolarización para el curso 2025-2026 han mostrado una notable bajada del 14% de las solicitudes de matrícula para 4º de Infantil (3 años). En función de esta caída (7.473 niños, 1.200 menos que el año pasado) Educación ha hecho su planificación y, de momento, su previsión es eliminar 17 grupos de 4º de Infantil, todos en la red pública. A nivel global, el número de grupos en la concertada se mantiene igual. En total, el próximo curso Educación prevé que haya 461 grupos de 3 años.

La pronunciada bajada de solicitudes que se ha producido este año ha sorprendido, más teniendo en cuenta que en 2022 nacieron en Baleares 9.313 niños, según el padrón, que Educación usa de orientación para estimar qué peticiones de escolarización recibirá tres años después. O las familias de estos 1.800 menores que no han pedido plaza han decidido no escolarizarlos (no es obligatorio hasta los 6 años) o se han ido de las islas.

Catalina Ginart, directora general de Planificación y Centros,se mantiene a la expectativa ante la caída de solicitudes ( «veremos si es puntual o si se mantiene en el tiempo») y asegura que pese al bajón «se mantienen los mismos docentes». Recuerda que seguirán llegando alumnos durante curso y asegura que si los centros tienen necesidades sobrevenidas «serán dotados adecuadamente».

Quejas de la red pública

La Plataforma La Pública No es Toca ha criticado el cierre de unidades de niños de 3 años en centros públicos, lamentando que mientras la pública no crece o incluso pierde plazas, se fomenta el avance de la red concertada.

A la hora de planificar los grupos Educación asimila las plazas de ambas redes. En cuanto al cierre de unidades concertadas (el anterior equipo socialista lo planteó por la bajada de demanda que se veía venir), Ginart ya señaló a este diario que no era partidaria ya que puede suponer «cerrarse puertas y recursos» al ser un proceso «muy complicado» de revertir.

Las estadísticas del ministerio de Educación reflejan que en las últimas décadas el global de alumnos en enseñanzas de régimen general en las islas ha crecido de forma notable, y sigue haciéndolo (pese a la pandemia), aunque a un ritmo menor y con algunos tramos educativos a la baja. La evolución global ha ido de 192.921 alumnos en 2020-21 a 198.140 en 2024-25. Tiran de esa subida factores como el alumnado extranjero (siempre al alza, llega ya al 19%) o el boom de las etapas 0-3 y de la Formación Profesional. Sin embargo, desde 2018 ha bajado el número de alumnos del segundo ciclo de Infantil (3-6), pasando de 32.623 a 29.026 el curso pasado. En Primaria las cifras empezaron a caer en 2020, pasando de 70.347 estudiantes a los 69.531 en 2025. ESO perdió alumnos por primera vez (198) el curso pasado.