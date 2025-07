Vicenç Terrades, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares: «Hay un problema de automedicación y abuso de analgésicos como Paracetamol o Ibuprofeno»

¿Qué retos asume al frente del COFIB?

Asumo el cargo con muchos retos por delante. Mi predecesor, Toni Real, dejó el colegio en una situación excelente. El objetivo ahora es dar continuidad a ese trabajo y modernizar el Colegio. Queremos avanzar en digitalización, pero sobre todo introducir y potenciar nuevos servicios profesionales asistenciales desde la farmacia comunitaria para la población. También queremos fomentar la visibilidad del farmacéutico como un agente clave de salud, más allá de la dispensación del medicamento.

¿Nuevos servicios? ¿Cuáles?

Por ejemplo el proyecto ‘Juntos’, que da apoyo al paciente trasplantado de órgano sólido. Otro será la colaboración en la próxima campaña de vacunación: desde las farmacias daremos información y animaremos a la población a vacunarse. También queremos aprovechar una plataforma que nos ofrece el Consejo General, NodoFarma Asistencial, que permite protocolizar estos servicios, registrar intervenciones y comunicar resultados al resto de profesionales sanitarios. Es un avance enorme. Además, queremos establecer nuevos programas de seguimiento farmacoterapéutico y servicios orientados a la prevención y educación en salud.

¿Qué iniciativas de su predecesor, Toni Real, considera imprescindible mantener?

Todas. Nuestro objetivo es mantener lo que hay e ir sumando. La Administración es cada vez más consciente del potencial de la red de farmacias. Hay proyectos consolidados como la receta electrónica, la participación en campañas sanitarias o el acceso a la historia clínica compartida, que son fundamentales para el funcionamiento coordinado del sistema de salud.

Toni Real estuvo 25 años al frente del colegio. ¿Tiene previsto permanecer tanto tiempo en el cargo?

No, no es mi intención. Lo de Toni fue un caso especial, tenía proyectos pendientes que lo justificaban. Con un par de candidaturas está bien, puede que unos ocho años, no lo sé... Creo que es saludable que haya renovación, aunque siempre garantizando la estabilidad del colegio. Es importante dejar espacio a nuevas ideas, a otras generaciones de profesionales con visión renovada.

¿Qué relación mantienen con la conselleria de Salud?

Excelente. Hemos trabajado codo con codo con la Conselleria y el Ibsalut, siempre abiertos a sus propuestas. Ellos valoran el potencial de las farmacias para ahorrar tiempo y recursos en el sistema sanitario balear.

¿A qué dificultades se enfrentan ahora mismo los farmacéuticos?

La principal es el cambio normativo que se avecina, tenemos sobre la mesa una nueva ley del medicamento a nivel nacional y una nueva ley de ordenación farmacéutica autonómica. Son necesarias, pero generan incertidumbre porque abarcan todo, desde la fabricación de medicamentos hasta la dispensación. Además, seguimos enfrentando problemas de suministro, burocracia excesiva y una necesidad urgente de reconocer el valor asistencial del farmacéutico.

¿Qué reivindica el colegio en este nuevo escenario?

Queremos que la farmacia comunitaria sea más valorada dentro del Sistema Nacional de Salud. Durante la pandemia demostramos que podemos asumir nuevas funciones, como el cribado de covid o la introducción de datos en la historia clínica. Reclamamos extender esa capacidad para realizar cribajes, como los de infecciones de transmisión sexual o urinarias, y protocolizar derivaciones al médico. Esto descargaría los centros de salud, reduciría listas de espera y ahorraría costes.

Otra reivindicación del colectivo es tener más autonomía para cambiar formas farmacéuticas. ¿Qué supondría esta medida?

Es una reivindicación histórica. A veces no se encuentra un medicamento en su presentación original y el farmacéutico, que es el profesional del medicamento, debería poder ofrecer una forma alternativa sin necesidad de enviar al paciente de nuevo al médico. Esto ahorra tiempo, descongestiona los centros de salud y evita demoras. Además, tenemos la formación necesaria para hacerlo con garantías. Hablamos de cambios que no afectan al principio activo ni a la dosis, sino simplemente a la forma: por ejemplo, de cápsulas a solución.

¿Cuántos medicamentos faltan ahora en Balears por desabastecimiento?

Llevamos tiempo con problemas de suministro, aunque ahora mismo están bastante controlados. No tengo una cifra exacta, pero son menos que los 700 de hace unos meses. Los más afectados son los agonistas de GLP-1, como el Ozempic para diabetes, y los tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La situación mejora, pero requiere vigilancia constante. Lo preocupante es que muchos de estos desabastecimientos responden a causas globales que escapan a nuestro control.

¿Se debería limitar el uso de Ozempic para pérdida de peso?

En realidad ya está limitado por ficha técnica, pero sigue recetándose fuera de indicación. Se ha pedido que se priorice su uso en pacientes con diabetes, y en muchas farmacias se lo reservamos a ellos. Existen alternativas mejores para la pérdida de peso. Es un ejemplo claro de cómo una moda puede afectar negativamente a pacientes que realmente lo necesitan.

Ha habido polémica por intoxicaciones con suplementos como la vitamina D. ¿Falta control en las farmacias?

El problema no está en las farmacias, sino en productos comprados por internet o fuera del canal farmacéutico, donde hasta el 70% pueden ser falsos o estar mal formulados. En las farmacias dispensamos de forma activa, explicamos cómo tomar los medicamentos y advertimos sobre los riesgos. Ciertos complementos deberían venderse solo con receta, pero la solución no es prohibir, sino regular adecuadamente y fomentar el uso responsable.

¿Hay un abuso de medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno?

Sí, hay mucha automedicación entre los pacientes y un abuso que puede llegar a ser grave, especialmente de analgésicos como los que menciona. Hay pacientes que toman dosis altas durante largos periodos de tiempo, y no siempre es necesario. En las farmacias hacemos una labor de educación sanitaria. Incluso hemos llegado a preparar cápsulas sin principio activo en casos extremos, sobre todo en personas mayores si sus familiares nos lo piden, para evitar dependencia. Es importante insistir en que el uso de estos medicamentos debe ser ocasional, bajo indicación y con conocimiento de sus efectos.

¿Cómo ve la nueva Ley del Medicamento que prepara el Ministerio de Sanidad?

La vemos como una oportunidad para dar más protagonismo a la farmacia, pero también hay aspectos que nos preocupan. Uno de ellos es la posible introducción de precios seleccionados o subastas como las de Andalucía, que obligan a dispensar una marca concreta aunque haya problemas de suministro. Eso puede perjudicar al paciente. Defendemos un sistema que garantice la equidad y la libertad de elección terapéutica.

¿Qué relación tienen el colegio con la Cooperativa d’Apotecaris y Apotecaris Solidaris?

Muy estrecha. La Cooperativa es la principal distribuidora en Balears, y muchos farmacéuticos somos socios. Colaboramos en formación y gestión de abastecimientos. Con Apotecaris Solidaris tenemos convenios para apoyar su labor social.

¿Faltan farmacéuticos en las islas?

Sí, especialmente farmacéuticos adjuntos. Balears no tenía grado de Farmacia hasta ahora, y muchas salidas profesionales, como la industria o la investigación, atraen a los farmacéuticos. Esperamos que la primera promoción del grado ayude a paliar esta carencia en unos años.

¿Qué balance hace del primer año del grado en Farmacia en la UIB?

Positivo, pero hay que mejorar. Pedimos una facultad independiente y que las asignaturas específicas sean impartidas por farmacéuticos. Estamos en contacto con la universidad para ayudar en esta evolución. El primer paso está dado, pero el modelo debe consolidarse y adaptarse a las necesidades reales de la profesión.

¿La saturación turística también afecta a las farmacias?

En las zonas turísticas, sí. Aumenta la demanda y se refuerzan las plantillas en verano. No llegan a saturarse, pero hay que atender una mayor demanda.

Cada vez se ven más productos de cosmética y dietética en las farmacias. ¿No se está desvirtuando su papel sanitario?

La base de la farmacia es el medicamento, pero también hay algunos productos que requieren asesoramiento, como la dermocosmética especializada o productos para pieles atópicas. Es cierto que hay una moda de poner las farmacias más bonitas y ha aumentado la exposición de estos productos, pero no eclipsa nuestra labor.

¿El COFIB marca líneas rojas sobre lo que se puede promocionar en una farmacia?

Sí, y también lo hace la Dirección General de Farmacia. Ha habido casos en los que hemos intervenido porque ciertos productos no eran aptos para su venta en farmacias. En general, trabajamos para que lo que se ofrezca tenga respaldo profesional. No todo vale, nuestra credibilidad está en juego.

¿Por qué parece que en las islas ya no se hacen fórmulas magistrales?

Sí se hacen, pero se han concentrado en farmacias especializadas por los estrictos requisitos de espacio y control. Muchas farmacias subcontratamos la formulación a terceros, pero el servicio sigue siendo igual de rápido, el paciente tiene su fórmula en uno o dos días.

Europa plantea reducir la dependencia de principios activos de China e India. ¿Se contemplan medidas?

Eso depende de la Administración. Muchos principios activos vienen de Asia porque en Europa no hay capacidad de producirlos. Pero los controles son rigurosos y, si hay cualquier problema, se localiza rápidamente gracias a la trazabilidad del canal farmacéutico. Aun así, lo deseable es reforzar nuestra autonomía para evitar crisis de suministro.

La inteligencia artificial empieza a integrarse en la atención sanitaria. ¿Está preparado el sector farmacéutico balear?

Nadie está del todo preparado. La inteligencia artificial es una revolución, pero en sanidad hay que usarla con cautela. En el COFIB la empleamos para revisar artículos científicos o agilizar burocracia, pero todo debe ser revisado por profesionales. En el futuro, podrá automatizar protocolos o ayudar en gestión, pero siempre con supervisión humana. Lo importante es no perder la cercanía y confianza que ofrece la farmacia a la población.