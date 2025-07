Solo una de cada cuatro personas hoy en Mallorca ha nacido en la isla

Hablar de «mallorquines» es una exageración, por tratarse de una palabra al borde de la extinción acelerada. Habrá que demostrarlo:

¿Cuántas personas duermen hoy en Mallorca? Más de un millón y medio, en el vecindario del 1.600.000. La presión humana se mantendrá constante por encima de esa cifra durante todo el mes, con picos históricos de 1.495.000 personas en un día de julio de 2023, y una media de 1.447.000 durante ese periodo. Desde entonces, la marabunta ha crecido. Los datos oficiales serán publicados en octubre por el Ibestat.

¿Cuántos turistas duermen hoy en Mallorca? Basta remitirse al censo insular, fijado en 960 mil habitantes, y recordar que la diferencia entre la población fija y la flotante se mantiene estable. Por tanto, nos acompañan más de 600 mil turistas, ninguno de los cuales es mallorquín.

¿Cuántos extranjeros no turistas duermen hoy en Mallorca? Por extraño que les parezca, Balears es la provincia española con mayor proporción de residentes extranjeros. Empata al 28 por ciento con Alicante, por encima del 27 de la cosmopolita Madrid. Si le aplicamos la alícuota de los ‘sin papeles’, que en toda España pueden rondar los 700 mil, el total supera las trescientas mil personas nacidas en otros países.

¿Cuántos españoles no nacidos en la isla duermen hoy en Mallorca? De nuevo, y por extraño que parezca, Balears también sobresale en este apartado. La última encuesta regional del CIS, en una estadística que no puede falsificar ni Tezanos, estima un porcentaje del 35 por ciento. Los datos del Instituto Nacional de Estadística del pasado abril fijan en un 53,3 por ciento los residentes de Balears nacidos en el extranjero o en otras provincias. La mayoría, en efecto. Palma es la capital española con menor porcentaje de personas que siempre han habitado en esa ciudad, con solo un 33,9 por ciento.

¿Cuántas personas nacidas en la isla duermen hoy en Mallorca? Una vez efectuados los descuentos pertinentes sobre la cifra inicial de 1.600.000 durmientes en la isla, sobreviven unos 400 mil mallorquines de nacimiento, dado que los más inteligentes de entre ellos se han marchado a veranear a geografías más acogedoras.

¿Qué proporción del millón y medio largo de personas que duermen hoy en Mallorca han nacido en ella? Según pueden ustedes apreciar, solo una de cada cuatro personas que está hoy en Mallorca ha nacido en la isla.

¿Qué países del mundo presentan un desfase semejante a Mallorca entre personas nacidas dentro y fuera de su territorio? Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait, todos ellos con más de un setenta por ciento de habitantes procedentes del exterior de sus fronteras Por supuesto, ya querría un mallorquín tener el diez por ciento de los derechos y prerrogativas de un ‘local’ emiratí, qatarí o kuwaití.

Por tanto, pueden ustedes insistir en hablar de Mallorca, porque de alguna forma hay que llamarla. A cambio, abandonen ya la palabra enojosa y desfasada de «mallorquines». Según los 300 mil inmigrantes extranjeros adicionales que predice el Instituto Nacional de Estadística en las islas hasta 2037, para esa fecha podrá hablarse en propiedad del aplastamiento de los aborígenes.

No se librarán de la moraleja. La estampida en el avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma demuestra el comportamiento caótico de multitudes forzadas a vivir a presión en una comunidad con la que no se identifican. Y por favor, no me hagan elegir entre O’Leary y Son Sant Joan.

El fiscal del ‘caso Cursach’ pedía solo 16 años de cárcel para Ana Duato por delito fiscal. La Audiencia Nacional ha absuelto a la actriz, ya nos gustaría a nosotros perdonarle la serie Cuéntame cómo pasó. La acusada en falso ha denunciado diez años de «persecución» al igual que el empresario, pero todavía estamos aguardando a que el fiscal del 16-0 pida perdón a su acusada, o que hable de «fracaso de la justicia». De momento, tampoco han corrido las lágrimas que regaron la Audiencia de Palma, aunque el resultado penal sea el mismo. En fin, nada que no puedan arreglar unas condecoraciones entre amigos.

En la foto que hoy nos ilustra, Rafael Nadal y Xisca (recuerde dónde leyó por primera vez que era su nombre verdadero) Perelló escoltan a Monti Galmés, alma y cuerpo del Club Robinson que cumplía medio siglo de existencia. El expresidente mallorquinista recibió el homenaje correspondiente, y me obliga a recordar que lo conocí cuarenta años atrás en las instalaciones de Cala Serena. El intermediario fue José Antonio Rodríguez Hidalgo, llorado por ambos. Monti (nadie le llama Monserrate) encabezó la lucha valiente de los hoteleros de su zona contra la autopista salvaje de Més, y será uno de los pocos mallorquines que en 2037 seguirán luchando contra la extinción. De hecho, cuando deseo enumerar todas las virtudes y casi ningún defecto de la tribu insular en trance de desaparición, a la fuerza evoco su perfil.

Reflexión dominical: «Armengol tiene más difícil recuperar el Govern que rescatar el dinero de las mascarillas que nunca debió comprar».