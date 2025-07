Crisis de Govern: Prohens mata a Cirer pero no se atreve con Sáenz de San Pedro

Cuando eres conseller y tus propios compañeros dicen de ti por lo bajini «es buena persona pero no funciona», o peor aún, «es un inútil», el Govern tiene un problema. En el ecuador de la legislatura Marga Prohens se ha sacudido la bisoñez, aunque continúa remodelando a medias. La presidenta vuelve a dar un golpe de efecto ante la desprevenida oposición; pero solo ha tenido colmillo para matar a Catalina Cirer, la única daminificada por esta crisis de gobierno. Elcainita e inverosímil “hemos pactado la salida entre ambas” de Prohens quedó neutralizadoipso facto por el “me voy con pena porque pienso que no he acabado el trabajo” de la destituida. Por si quedara alguna duda.

Tampoco esta vez Prohens se ha atrevido a fulminar a Alejandro Sáenz de San Pedro, el miembro más cuestionado de su gabinete ya desde el cuarto o quinto día de estrenar el cargo. «Le ven mucho por el bar del polígono» es lo más suave que gente del PP ha hecho llegar al Consolat. Prohens sabía que debía destituirlo junto a Marta Vidal en la crisis de 2024, pero alguien le propuso apuntalar a San Pedro con Cati Cabrer: «él que figure, y ella llevará la Conselleria».

La misma razón para no actuar entonces -queda fatal quitar al número 2 de la lista que tú misma pusiste, exponiéndote además a otro tránsfuga- ha servido ahora a Prohens para ratificar a San Pedro como el conseller florero del Govern. Por suerte sí le reconoce el trabajo a Cabrer, aunque el aumento ahora de altos cargos vaya a cargo del contribuyente.

Sáenz de San Pedro en la posesión de su cargo. / Manu Mielniezuk

Estaremos de acuerdo en que Catalina Cirer es entrañable, pero su conselleria de Asuntos sociales «es un desastre», coinciden múltiples voces. Desde las listas de espera de ayudas para la dependencia al cobro de la renta social garantizada (RESOGA), la gestión es un auténtico desaguisado. Además de ser de la vieja escuela Cirer ha tenido el hándicap de no ser diputada, un factor clave que ha blindado a Sáenz de San Pedro. Tras guillotinarla como consellera, el martes llegará la escabechina entre algunas directoras generales, el verdadero problema en esa Conselleria. El buenismo ya es de otra época.

Cierto es que Cirer ha plantado cara a Vox en el Parlament, lo que dice mucho a su favor frente a una bancada del PP entregada a los ultras. Sin embargo, aunque la misma izquierda que desdeñaba por monjil a la consellera cesada la victimice ahora para desgastar a la presidenta del Govern, ésta no ha sacrificado a Cirer para contentar a sus socios. El traslado de la dirección general de Inmigración a la cartera de Estarellas solo obedece a tacticismo político. El PP de Prohens no tiene el discurso xenófobo de Vox, pero no le quiere regalar todo el relato.

Entretanto, el ascenso de Carlos Simarro deja vacante la golosa dirección general de Costas en Balears, un cargo con enjundia. En Pollença este fin de semana alguien medita la oferta.